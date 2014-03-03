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市场报道 | 2014年 3月 3日 星期一 11:32 BJT

欧元区金融：ECB否认将冻结防范市场滥用的治理规范

路透法兰克福2月28日 - 德国媒体称欧洲央行正施压欧盟市场监督机构，要求其在银行业资产负债表审查期间允许银行不必立即公开和自身股价相关的讯息。对此报导，欧洲央行(ECB)周五予以否认。

德国《明镜》周刊稍早引述消息来源报导，欧洲央行将促使欧洲证券和市场管理局(ESMA)在10月审查最终结果出炉之前，允许上市银行不必立即公布其在测试中可能出现的资本漏洞。

“欧洲央行并没有试图改变任何防范市场滥用的治理规范，”欧洲央行发言人说。“全面评估结果将在10月公布。”(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
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