欧元区金融：ECB否认将冻结防范市场滥用的治理规范

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透法兰克福2月28日 - 德国媒体称欧洲央行正施压欧盟市场监督机构，要求其在银行业资产负债表审查期间允许银行不必立即公开和自身股价相关的讯息。对此报导，欧洲央行(ECB)周五予以否认。
德国《明镜》周刊稍早引述消息来源报导，欧洲央行将促使欧洲证券和市场管理局(ESMA)在10月审查最终结果出炉之前，允许上市银行不必立即公布其在测试中可能出现的资本漏洞。
“欧洲央行并没有试图改变任何防范市场滥用的治理规范，”欧洲央行发言人说。“全面评估结果将在10月公布。”(完) (编译 李婷仪 审校 许娜)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)