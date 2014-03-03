全球金市：金价涨幅超过1%，因地缘政治风险升级

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量
涨跌%
现货金 1342.45 16.66 +1.26 11.41
现货银 21.44 0.25 +1.18 10.46
现货铂金 1447.99 7.49 +0.52 5.89
现货钯金 742.50 3.25 +0.44 4.14
COMEX期金 1342.60 21.00 +1.59 11.72 23393
COMEX期银 21.48 0.23 +0.00 10.87 6294
汇率
欧元/美元 1.3779
美元/日圆 101.42
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
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金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 龚芳/杜明霞)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。