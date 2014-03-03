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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 11:28 BJT

全球金市：金价涨幅超过1%，因地缘政治风险升级

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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量

涨跌%

现货金 1342.45 16.66 +1.26 11.41

现货银 21.44 0.25 +1.18 10.46

现货铂金 1447.99 7.49 +0.52 5.89

现货钯金 742.50 3.25 +0.44 4.14

COMEX期金 1342.60 21.00 +1.59 11.72 23393

COMEX期银 21.48 0.23 +0.00 10.87 6294

汇率

欧元/美元 1.3779

美元/日圆 101.42

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金

金属期市 LME库存变化 (编译 孙茉莉/高琦 审校 龚芳/杜明霞)
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