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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 11:14 BJT

《全球汇市》日圆全线上涨，乌克兰紧张局势升级

* 避险日圆和瑞郎受追捧，因乌克兰局势恶化

* 市场人士亦关注本周的美国数据

* 欧洲央行放宽政策预期消退，欧元受到支撑

路透悉尼/东京3月3日 - 日圆周一全面上涨，因投资者抛售澳元等风险货币，此前乌克兰动员对抗俄罗斯的军事入侵，令地缘政治风险升级。

美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。

欧元兑日圆 一度跌至139.36，上周五在纽约尾盘报140.56。
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