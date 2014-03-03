《全球汇市》日圆全线上涨，乌克兰紧张局势升级

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
* 避险日圆和瑞郎受追捧，因乌克兰局势恶化
* 市场人士亦关注本周的美国数据
* 欧洲央行放宽政策预期消退，欧元受到支撑
路透悉尼/东京3月3日 - 日圆周一全面上涨，因投资者抛售澳元等风险货币，此前乌克兰动员对抗俄罗斯的军事入侵，令地缘政治风险升级。
美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。
欧元兑日圆 一度跌至139.36，上周五在纽约尾盘报140.56。
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。