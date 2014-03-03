中国金融：自贸区内企业境外外汇放款金额上调至其所有者权益的50%--外管局

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透北京3月3日 - 中国国家外汇管理局上海分局称，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。
上海自贸区官网刊登外管局上海分局关于支持自贸区建设外汇管理实施细则的通知指出，自贸区将实行外商投资企业外汇资本金意愿结汇，并放宽对外债权债务管理，改进跨国公司总部外汇资金集中运营管理、外币资金池及国际贸易结算中心外汇管理试点政策。
“将区内企业境外外汇放宽金额上限由其所有者权益的30%调整至50%。将境外直接投资债权登记纳入境外外汇放宽登记管理。”通知指出。
通知并称要完善结售汇管理，以便利银行开展面向自贸区区内客户的大宗商品衍生品的柜台交易。（完）
更多细节，请点选 here (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)