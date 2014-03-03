中国金融：自贸区内企业境外外汇放款金额上调至其所有者权益的50%--外管局

路透北京3月3日 - 中国国家外汇管理局上海分局称，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。