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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 11:43 BJT

中国金融：自贸区内企业境外外汇放款金额上调至其所有者权益的50%--外管局

路透北京3月3日 - 中国国家外汇管理局上海分局称，上海自贸区内企业境外外汇放款金额上限由其所有者权益的30%调整至50%，而中国境内银行通过自贸区内的国际外汇资金主账户吸收的存款可在不超过10%的额度内境内运用。

上海自贸区官网刊登外管局上海分局关于支持自贸区建设外汇管理实施细则的通知指出，自贸区将实行外商投资企业外汇资本金意愿结汇，并放宽对外债权债务管理，改进跨国公司总部外汇资金集中运营管理、外币资金池及国际贸易结算中心外汇管理试点政策。

“将区内企业境外外汇放宽金额上限由其所有者权益的30%调整至50%。将境外直接投资债权登记纳入境外外汇放宽登记管理。”通知指出。

通知并称要完善结售汇管理，以便利银行开展面向自贸区区内客户的大宗商品衍生品的柜台交易。（完）

更多细节，请点选 here (发稿 李文科; 审校 杨淑祯)
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