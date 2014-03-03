路透调查：英国投资者押注发达国家股票将走势稳健

路透伦敦2月28日 - 路透调查显示，2月英国投资者增加了对欧元区及其他发达股市的曝险，并削减债券和新兴市场资产的持仓。

周五发布的一份针对11位英国投资经理人的调查显示，其全球债券持仓比例从1月的24.2%降至22.8%，至少是2012年5月以来最低水平。本次调查是在2月12-25日进行。

在投资者将整体股票持仓从55.1%小幅调降至54.5%之际，他们相信发达市场将保持稳健，对于股市的乐观情绪至少为2012年5月以来最高。

“发达经济体的货币政策状况以及企业业绩的支持，加上全球派息达纪录水平，应可继续证明今年股市会有良好回报，”Berry Asset Management首席投资长Mark Robinson说。

尽管欧洲股市今年开局不利，投资者仍相信近期的反弹将持续，小幅上调了欧元区股票持仓比例至15.9%，为2012年6月以来最高。

该调查显示北美股票持仓比例处于六个月高位的32.8%。

然而由于忧虑乌克兰、委内瑞拉和泰国等国的政治乱局，投资者大幅削减新兴经济体股票持仓。

除日本外的亚股持仓降至8.6%，至少为2012年5月以来最低。新兴欧洲股票持仓比例腰斩至1%，拉美股票投资比例降至0.7%，为4月以来最低水位。