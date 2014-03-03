路透调查：英国投资者押注发达国家股票将走势稳健

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透伦敦2月28日 - 路透调查显示，2月英国投资者增加了对欧元区及其他发达股市的曝险，并削减债券和新兴市场资产的持仓。
周五发布的一份针对11位英国投资经理人的调查显示，其全球债券持仓比例从1月的24.2%降至22.8%，至少是2012年5月以来最低水平。本次调查是在2月12-25日进行。
在投资者将整体股票持仓从55.1%小幅调降至54.5%之际，他们相信发达市场将保持稳健，对于股市的乐观情绪至少为2012年5月以来最高。
“发达经济体的货币政策状况以及企业业绩的支持，加上全球派息达纪录水平，应可继续证明今年股市会有良好回报，”Berry Asset Management首席投资长Mark Robinson说。
尽管欧洲股市今年开局不利，投资者仍相信近期的反弹将持续，小幅上调了欧元区股票持仓比例至15.9%，为2012年6月以来最高。
该调查显示北美股票持仓比例处于六个月高位的32.8%。
然而由于忧虑乌克兰、委内瑞拉和泰国等国的政治乱局，投资者大幅削减新兴经济体股票持仓。
除日本外的亚股持仓降至8.6%，至少为2012年5月以来最低。新兴欧洲股票持仓比例腰斩至1%，拉美股票投资比例降至0.7%，为4月以来最低水位。
高收益债券的投资比例降至13个月低位的18.3%。(完) (编译 石冠兰 审校 李婷仪)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)