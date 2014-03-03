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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 11:14 BJT

中国新债：国开行周四增发至多100亿元两期固息债，含两年和五年期

路透上海3月3日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于周四(6日)招标增发至多100亿元人民币两期固息债，包括两年和五年品种，发行上限各为50亿元。

刊登在中国债券信息网的公告显示，该两期债分别为今年第二期五年品种 以及今年第六期两年品种增发债，均采用单一价格(荷兰式)招标方式。

具体发行条款如下：

第二期增发债 第六期增发债

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发行上限 50亿元 50亿元

期限/计息方式 五年固息 两年固息

(今年第二期增发) (今年第六期增发)

招标时间 3月6日15:00-16:00

招标方式 单一价格(荷兰式)招标

缴款日 3月10日

起息日 1月14日 3月4日

分销期 3月10日 3月7日-10日

上市日 3月14日 3月15日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

承揽费 0.10% 0.05%

-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
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