中国新债：国开行周四增发至多100亿元两期固息债，含两年和五年期

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透上海3月3日 - 中国国家开发银行 周三公告称，将于周四(6日)招标增发至多100亿元人民币两期固息债，包括两年和五年品种，发行上限各为50亿元。
刊登在中国债券信息网的公告显示，该两期债分别为今年第二期五年品种 以及今年第六期两年品种增发债，均采用单一价格(荷兰式)招标方式。
具体发行条款如下：
第二期增发债 第六期增发债
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发行上限 50亿元 50亿元
期限/计息方式 五年固息 两年固息
(今年第二期增发) (今年第六期增发)
招标时间 3月6日15:00-16:00
招标方式 单一价格(荷兰式)招标
缴款日 3月10日
起息日 1月14日 3月4日
分销期 3月10日 3月7日-10日
上市日 3月14日 3月15日
基本承销额 不设立
付息频率 按年
发行人增发权利 保留
承揽费 0.10% 0.05%
-------------------------------------------------------(完) (发稿 边竞; 审校 林高丽)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。