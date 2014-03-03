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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 17:08 BJT

德国数据：2月制造业PMI终值为54.8，连续第八个月处在扩张区间

“今天的调查结果为德国制造业提供了进一步的好消息，”Markit经济学家Oliver Kolodseike指出。

“未来几个月维持住经济升势是关键所在，随着企业传出新订单及出口销售强劲成长，制造业看来在近期内会进一步成长。”

新订单分项指数跌至57.1，但仍为2011年4月以来第二高。(完) (编译 王洋/蔡美珍；审校 李春喜/杜明霞)
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