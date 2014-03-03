欧元区数据：2月制造业PMI终值下滑，但区内四大经济体产出全部增长

制造业产出指数跌至55.3，脱离1月创下的33个月高位56.7。

“制造业PMI五个月来首次下跌，令人失望，也提醒我们，欧元区复苏刚刚起步的特质，”Markit首席经济学家Chris Williamson指出。

“但我们不应该忽略掉这是欧元区近三年来第二高的数字。”