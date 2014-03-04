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亚洲 | 2014年 3月 4日 星期二 09:45 BJT

《中国债券市场每日交易备忘》--3月4日

(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) 
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  一、新债发行：   
    
  中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.67%
  国开行至多70亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，中标收益率预测均值5.09%
  国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，中标收益率预测均值5.20%
  国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，中标收益率预测均值5.35%
  国开行至多70亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，中标收益率预测均值5.42%  
  江西高速公路投资集团10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和工商银行主承            
       
  北京首都旅游集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和北京银行主承
  群升集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承
  湖北鄂西生态文化旅游圈投资6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  广西西江开发投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和浦发银行主承 
  中国联合水泥集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农行和民生银行主承
  攀钢集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和光大银行主承         
  石家庄国控投资集团10亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承
  贵阳城市发展投资股份6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承
  天津医药集团17亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，渤海银行主承  
  泰州新滨江开发公司10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，民族证券主承
  新疆富蕴国资投资经营8亿元六年期企业债簿记建档(主体评级AA-)，信达证券主承
  大庆城投至多23亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，摩根士丹利华鑫证券和海通证券主承
  攀枝花国资6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承
  扬州经济技术开发区总公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承
  嘉兴经济技术开发区发展集团9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，财通证券主承
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  二、新债上市：    

  广西钦州临海工业投资9亿元七年期固息债1480039，票面利率7.68% 
  忻州资产经管中心10亿元七年期固息债1480040，票面利率7.90%        
  云南路桥股份3.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480043，票面利率7.58%      
  兴业银行 30亿元三个月期同业存单111410003，参考收益率5.20%   
  国家开发投资公司15亿元六个月超短融011458001，票面利率4.80%
  兰州兰石集团4亿元一年期短融041458005，票面利率7.98%
  红豆集团12亿元一年期短融041454012，票面利率6.30%
  福建三安集团6亿元一年期短融041460009，票面利率8.0%
  海亮集团10亿元三年期中票101462002，票面利率8.50%
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  三、缴款：

  进出口银行60亿元两年期固息金融债140311，票面利率4.8352%
  国开行50亿元两年期固息金融债140206，票面利率4.87%  
  上汽通用汽车金融15亿元三年期固息金融债1422003，票面利率5.95%  
  石家庄裕峰投资9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480091，票面利率7.08%  
  莆田城投23亿元七年期固息债1480053，票面利率7.59%
  泉州台商投资区10亿元七年期固息债1480071，票面利率7.22% 
  唐山城投18亿元七年期固息债1480073，票面利率7.10%   
  眉山资产经营14亿元七年期固息债1480084，票面利率7.84%
  苏州汾湖投资集团12亿元七年期固息债1480090，票面利率7.49% 
  国电集团40亿元三个月期超短融
  华数数字电视传媒集团3.5亿元一年期短融
  广东铁路建设投资集团36亿元七年期投资人选择权(5+2)中票
  中国节能环保集团17亿元10年期中票
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  四、还本付息：  

  中国电力投资集团39亿元九个月期超短融011310004到期兑付，票面利率3.95%
  国电电力 40亿元九个月期超短融011319005到期兑付，票面利率3.95%
  东方航空 40亿元九个月期超短融011334001到期兑付，票面利率3.95% 
  中国航空集团10亿元六个月期超短融011342008到期兑付，票面利率4.80%
  中国南车 20亿元六个月期超短融011346005到期兑付，票面利率4.80%
  江苏沙钢集团30亿元一年期短融041359012到期兑付，票面利率4.21%              
  广发证券 35亿元三个月期短融1390117，票面利率6.30%
  03国开16 0302160付息  
  05中行01 050601付息 
  05中行02固 050602付息 
  05中行02浮 050603付息 
  08国开04 080204付息 
  10汉城投MTN1 1082026付息 
  11牟平国资债 1180051付息 
  13北京银行债01 1320006付息 
  13北京银行债02 1320007付息 
  13余开投债 1380083付息 
  13绍交投债 1380084付息 
  13粤温氏MTN1 1382072付息 
  13苏新船MTN1 1382073付息 
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  五、即将公布的经济数据及重要财经事件：
    
  --中国上海证券交易所发出通知，为提高债券分期偿还业务办理效率，上海证交所即日起以减少面值方式处理
债券分期偿还本金业务；而此前银行间债市即是采用此种方式处理相关业务。 
    
  --全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德透露，目前上海黄金交易所正在积极推进在上海自贸区建立上
海国际黄金交易中心（俗称黄金国际板），目前中国人民银行等相关监管层已经对上报草案原则同意，目前正积
极完善相关细节，有望在今年下半年正式推出。  

  3/5公布2月汇丰中国服务业PMI                     （1月50.7%）
  3/8公布2月进出口贸易数据                       
  3/9国家统计局公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI) （1月-1.6%）
                   2月居民消费价格指数(CPI)       （1月2.5%）
  3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户)              
                    1-2月社会消费品零售总额                 
                    1-2月工业增加值                         
                    1-2月房地产投资和销售情况月度报告       
  3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告     
  3/27公布1-2月规模以上工业企业利润           
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   注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) 
                                                                                               
 
 (整理 边竞；审校 吴芳/李宏薇)
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