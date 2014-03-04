《中国债券市场每日交易备忘》--3月4日

券商观点：中国城投公司海外发债升温，企业自主融资意愿增强--民生证券
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
(欲浏览《中国金融市场本周资金面影响因素一览》，请点选 ) ============================================================================ 一、新债发行： 中国国家开发银行至多60亿元人民币一年期增发债9:30-10:30招标，收益率预测均值4.67% 国开行至多70亿元三年期固息增发债9:30-10:30招标，中标收益率预测均值5.09% 国开行至多60亿元五年期固息增发债9:30-10:30招标，中标收益率预测均值5.20% 国开行至多60亿元七年期固息增发债9:30-11:10招标，中标收益率预测均值5.35% 国开行至多70亿元10年期固息增发债9:30-11:10招标，中标收益率预测均值5.42% 江西高速公路投资集团10亿元六个月期超短融簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和工商银行主承 北京首都旅游集团30亿元一年期短期融资券簿记建档(主体评级AAA)，中信银行和北京银行主承 群升集团5亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA-)，工商银行主承 湖北鄂西生态文化旅游圈投资6亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 广西西江开发投资集团3亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA)，国开行和浦发银行主承 中国联合水泥集团20亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，农行和民生银行主承 攀钢集团30亿元一年期短融簿记建档(主体评级AA+)，中国银行和光大银行主承 石家庄国控投资集团10亿元七年期中期票据簿记建档(主体评级AA+)，华夏银行主承 贵阳城市发展投资股份6亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA)，兴业银行主承 天津医药集团17亿元五年期中票簿记建档(主体评级AA+)，渤海银行主承 泰州新滨江开发公司10亿元七年期企业债簿记建档(主体评级AA)，民族证券主承 新疆富蕴国资投资经营8亿元六年期企业债簿记建档(主体评级AA-)，信达证券主承 大庆城投至多23亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA+)，摩根士丹利华鑫证券和海通证券主承 攀枝花国资6亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，中信建投证券主承 扬州经济技术开发区总公司10亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，宏源证券主承 嘉兴经济技术开发区发展集团9亿元七年期固息债簿记建档(主体评级AA)，财通证券主承 ============================================================================= 二、新债上市： 广西钦州临海工业投资9亿元七年期固息债1480039，票面利率7.68% 忻州资产经管中心10亿元七年期固息债1480040，票面利率7.90% 云南路桥股份3.5亿元六年期投资人选择权(3+3)固息债1480043，票面利率7.58% 兴业银行 30亿元三个月期同业存单111410003，参考收益率5.20% 国家开发投资公司15亿元六个月超短融011458001，票面利率4.80% 兰州兰石集团4亿元一年期短融041458005，票面利率7.98% 红豆集团12亿元一年期短融041454012，票面利率6.30% 福建三安集团6亿元一年期短融041460009，票面利率8.0% 海亮集团10亿元三年期中票101462002，票面利率8.50% ============================================================================ 三、缴款： 进出口银行60亿元两年期固息金融债140311，票面利率4.8352% 国开行50亿元两年期固息金融债140206，票面利率4.87% 上汽通用汽车金融15亿元三年期固息金融债1422003，票面利率5.95% 石家庄裕峰投资9亿元七年期投资人选择权(5+2)固息债1480091，票面利率7.08% 莆田城投23亿元七年期固息债1480053，票面利率7.59% 泉州台商投资区10亿元七年期固息债1480071，票面利率7.22% 唐山城投18亿元七年期固息债1480073，票面利率7.10% 眉山资产经营14亿元七年期固息债1480084，票面利率7.84% 苏州汾湖投资集团12亿元七年期固息债1480090，票面利率7.49% 国电集团40亿元三个月期超短融 华数数字电视传媒集团3.5亿元一年期短融 广东铁路建设投资集团36亿元七年期投资人选择权(5+2)中票 中国节能环保集团17亿元10年期中票 ============================================================================ 四、还本付息： 中国电力投资集团39亿元九个月期超短融011310004到期兑付，票面利率3.95% 国电电力 40亿元九个月期超短融011319005到期兑付，票面利率3.95% 东方航空 40亿元九个月期超短融011334001到期兑付，票面利率3.95% 中国航空集团10亿元六个月期超短融011342008到期兑付，票面利率4.80% 中国南车 20亿元六个月期超短融011346005到期兑付，票面利率4.80% 江苏沙钢集团30亿元一年期短融041359012到期兑付，票面利率4.21% 广发证券 35亿元三个月期短融1390117，票面利率6.30% 03国开16 0302160付息 05中行01 050601付息 05中行02固 050602付息 05中行02浮 050603付息 08国开04 080204付息 10汉城投MTN1 1082026付息 11牟平国资债 1180051付息 13北京银行债01 1320006付息 13北京银行债02 1320007付息 13余开投债 1380083付息 13绍交投债 1380084付息 13粤温氏MTN1 1382072付息 13苏新船MTN1 1382073付息 =========================================================================== 五、即将公布的经济数据及重要财经事件： --中国上海证券交易所发出通知，为提高债券分期偿还业务办理效率，上海证交所即日起以减少面值方式处理 债券分期偿还本金业务；而此前银行间债市即是采用此种方式处理相关业务。 --全国人大代表、上海黄金交易所理事长许罗德透露，目前上海黄金交易所正在积极推进在上海自贸区建立上 海国际黄金交易中心（俗称黄金国际板），目前中国人民银行等相关监管层已经对上报草案原则同意，目前正积 极完善相关细节，有望在今年下半年正式推出。 3/5公布2月汇丰中国服务业PMI （1月50.7%） 3/8公布2月进出口贸易数据 3/9国家统计局公布2月工业生产者出厂价格指数(PPI) （1月-1.6%） 2月居民消费价格指数(CPI) （1月2.5%） 3/13国家统计局公布1-2月固定资产投资(不含农户) 1-2月社会消费品零售总额 1-2月工业增加值 1-2月房地产投资和销售情况月度报告 3/18公布2月70个大中城市住宅销售价格月度报告 3/27公布1-2月规模以上工业企业利润 ============================================================================= 注：考虑到资金到账时间因素，将在周末还本付息的个券统计到下周一(遇节假日周末换休时除外)。(完) (整理 边竞；审校 吴芳/李宏薇)
路透北京4月24日 - 中国民生证券宏观固收团队周一发布报告称，中国城投公司海外发债正在升温，规模逐年攀升，且发行主体正在从沿海至内陆、从直辖市/省会城市到普通地级市的迁移。2016年的城投海外债规模扩张中，其行政色彩降低，企业自主融资意愿增强。
* 台币连三日收升，并创近一个月新高 * 外资净汇入逾1亿美元，带动台币走扬 * 明天台币兑美元区间料在30.150-30.360 路透台北4月24日 - 台币兑美元周一收升并创近一个月新高。交易员表示，受国际美元走弱及外 资汇入激励，加上出口商进场抛汇，带动台币连三日收升。 他们指出，法国总统选举首轮投票如市场预期，午后欧洲开盘股汇扬齐扬，台币等非美货币在美元走弱， 及外资汇入带动之下呈升值走势，收盘并升破30.300大关。 〞今天出口商卖(美元)的人满多的，因为他们觉得再不卖的话，本周可能就看不到30块以上的价位了。〞 一大型商银交易员说。 他表示，过去台币若升至30.300附近就会吸引进口商进场大买美元，但今天台币虽升破该价位，仅见散户 买入美元，却未见进口商大举进场买汇，〞进口商买汇力道越来越弱，月底了，出口商一天丢一点(美元)、一 天丢一点，我觉得台币本周有机会看到升破30元大关，看到2字头价位。〞 另一大型银行交易员则指出，今天外资偏汇入，且午后欧洲开盘股汇均走涨，市场
欲浏览中国各类债券发行日程表,请点选 以下为申请发行企业债并已获发债额度的公司: 发债主体 拟发规模 期限 簿记建档日 年利率 主体评级 发行时间 主承销商 (亿元人民币) (年) (或招标日) ========================================================================================= 武汉市黄陂区 17.3 7 4/18簿记建档 5.48% AA 4/19-4/25 长江证券 城建投资开发 (第3-7年末偿还20%本金/中合中小企业融资担保公司提供担保) ========================================================================================= 延安市新区 10 7 4/20簿记建档 5.60% A