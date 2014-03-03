欧洲个股：瑞士诺华制药否认将与罗氏合并--报载

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透苏黎世3月2日 - 据瑞士周日报报导，诺华制药 董事长Joerg Reinhardt称，该公司将更紧密地与同业罗氏 合作，但表示两家公司不会合并。
在被问及两家公司是否会保持相互独立时，Reinhardt对周日报称："肯定会的。"
他表示，几周前他与即将卸任的罗氏董事长Franz Humer碰过面，也与他的接班人Christoph Franz通过邮件。
”我们两家制药集团位于同一个城市，有很多共同话题，“Reinhardt说。罗氏和诺华的公司总部都在瑞士巴塞尔。
再被问及诺华是否会出售持有的罗氏股权时，Reinhardt说：”这些股权在我们手里好好的。只要罗氏业务做得好，我们就会乐于持有这些股权。“
诺华持有罗氏三分之一的不记名股票 。
去年10月，罗氏执行长Severin Schwan也驳斥了有关罗氏将与诺华合并的传言。
Reinhardt在访问中称，诺华希望今年底能完成对其非处方药、动物医疗和疫苗业务的评估审查。
”这样我们才知道是否应该，以及如何改变业务架构和组织，“他说，并补充称，公司在与合作伙伴讨论潜在的收购或剥离业务事宜。(完)
(编译 白云; 审校 张涛)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)