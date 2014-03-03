更新版 1-新债招标：中国农发行三期增发债中标结果高于预期，谨慎情绪升温

* 农发行三期增发债收益率高于预期

* 现券连续向好后获利了结意愿增强

* 升温的谨慎情绪亦传导到一级市场

路透北京3月3日 - 中国银行间现券连续向好后，周一早盘获利了结意愿有所抬头，谨慎情绪传导到一级市场，致中国农业发展银行上午招标的三期固息增发债中标收益率高于预期。

业内人士周一透露，中国农业发展银行稍早招标的一年期固息增发债中标收益率4.7056%，三年和五年债分别为5.0303%和5.1283%；他们并透露，三期债的投标倍数分别为1.53、1.97和2.50倍。

上海一银行交易员指出，今日招标结果比预期要高一些，主要应是受到二级市场获利了结力量较强，收益率反弹拖累。

“周末公布的官方制造业PMI比上个月还有回落，但这个债市利好也没能助今日市场走暖，大家就会想是不是有什么问题，所以青睐落袋为安吧。“他说。

中国银行间债市周一早盘现券走势趋弱。市场人士表示，债市收益率经过前期快速下跌之后，交易盘获利回吐令现券走势承压，考虑到两会召开之际，政策暂处于空窗期，预计现券出现趋势性行情概率不大。

华南一券商交易员亦表示，今日招标结果高于该机构预期。

他进一步解释称，”可能大家担心两会期间出什么政策，不确定性增加，还有就是担心央行加大资金回笼力度，所以获利了结的多一些。“

中国政协和人大会议将分别于3月3日（周一）和3月5日(周三)拉开帷幕。

银行间市场固定利率政策性金融债(进出口行/农发行)到期收益率曲线 显示，一年、三年和五年期品种最新收益率分别为4.5122%、4.9927%和5.1508%。

中国宏观经济先行指标--2月官方制造业PMI较上月略有回落，但仍位于荣枯线之上，同时生产经营活动预期指数大幅回升，显示随着企业经营在春节长假之后恢复正常，中国制造业将维持平稳增长态势。

今日招标新债，一年期为今年第十期债券增发品种，票面利率为4.76%，三年和五年期分别为今年第七期 和第八期债 的增发品种，票面利率分别为5.27%和5.40%。

三期债的具体发行条款如下：

第13期 第14期 第15期

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招标金额 至多70亿元 至多70亿元 至多60亿元

期限/计息方式 一年固息 三年固息 五年固息

(今年第十期增发) (今年第七期增发) (今年第八期增发)

招标方式 单一价格中标(荷兰式)

缴款日/起息日 3月10日/2月26日 3月10日/2月19日 3月11日/2月19日

发行期 3月4日-3月10日 3月4日-3月10日 3月4日-3月11日

上市日 3月12日 3月14日 3月17日

基本承销额 无 无 无

承揽费 0.05% 0.05% 0.10%