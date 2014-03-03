韩国汇市：韩元兑美元触及一周低位，因乌克兰局势紧张且中国数据疲弱

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
“很难因为乌克兰风险而进一步削弱韩元，但市场充满避险情绪，需要关注进一步发展，”一国外银行交易员表示。
汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.5，较初值48.3略微上修，但仍低于1月终值49.5，为去年7月以来最低水平。
韩股综合股价指数 下跌0.9%，报1,963.22点，3月三年期公债期货 微升0.01点至105.99。
0256GMT 上日收市价
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韩元/美元 1,071.0 1,067.5
日圆/韩元 10.5499/649 10.5067
韩国公债期货 * 105.99 105.98
韩国综合股价指数 1,963.22 1,979.99
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* 为三年期公债近月期约报价。
(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 戴素萍 审校 杜明霞/孙茉莉)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。