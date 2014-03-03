韩国汇市：韩元兑美元触及一周低位，因乌克兰局势紧张且中国数据疲弱

“很难因为乌克兰风险而进一步削弱韩元，但市场充满避险情绪，需要关注进一步发展，”一国外银行交易员表示。

汇丰(HSBC)/Markit周一联合公布，中国2月制造业采购经理人指数(PMI)终值为48.5，较初值48.3略微上修，但仍低于1月终值49.5，为去年7月以来最低水平。

韩股综合股价指数 下跌0.9%，报1,963.22点，3月三年期公债期货 微升0.01点至105.99。

0256GMT 上日收市价

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韩元/美元 1,071.0 1,067.5

日圆/韩元 10.5499/649 10.5067

韩国公债期货 * 105.99 105.98

韩国综合股价指数 1,963.22 1,979.99

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* 为三年期公债近月期约报价。

(附注：韩元即港台惯用的韩圜)。(完)

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