英国数据：2月制造业PMI小幅升至56.9，就业创造位于近三年高位

报告中的就业分项指数升至2011年5月以来最高，2月报55.4，高于1月的54.1。企业为满足现有产能运转需求而面临增雇人员的压力。

制造业在英国经济总量中占据约十分之一的份额。

”PMI报告反映出英国第一季经济增长料继续强劲，“Markit的资深分析师Rob Dobson说道，”制造业的小型复苏带动了2011年中以来的最强劲就业增长。这将提振消费者信心和支出，并进而支持经济复苏的层面扩大。“（完）