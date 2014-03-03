版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 17:44 BJT

表格：英国1月抵押贷款批准件数创2007年11月以来最高

路透伦敦3月3日 - 英国央行周一公布：

* 英国1月消费者信贷增加6.60亿英镑(预估为增加7亿英镑)，12月为增加5.81亿英镑

* 英国1月抵押贷款批准件数为76,947件，为2007年11月以来最高(预估为73,500件)；12月为72,798件

* 英国1月抵押贷款发放金额增加14.21亿英镑(预估为增加18亿英镑)；12月为增加17.08亿英镑

* 英国1月M4货供额较前月增加0.3%；较上年同期降0.3%

具体数据如下(括号中为前值)：

1月 12月 预估

抵押贷款批准件数 76,947* 72,798 (71,638) 73,500

对个人贷款(单位10亿英镑)

1月 12月 预估

总净贷款 2.1 2.3 (2.3) --

房屋抵押贷款 1.4 1.7 (1.7) 0.5

消费者信贷 0.7 0.6 (0.6) 0.4

M4货币供应量数据(%):

1月 12月

M4 较上月(经季节调整) 0.3 -1.4 (-1.4)

M4 较上年同期 -0.3 0.1 (0.2)

*为2007年11月以来最高抵押贷款批准件数。 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐