表格：英国1月抵押贷款批准件数创2007年11月以来最高

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透伦敦3月3日 - 英国央行周一公布：
* 英国1月消费者信贷增加6.60亿英镑(预估为增加7亿英镑)，12月为增加5.81亿英镑
* 英国1月抵押贷款批准件数为76,947件，为2007年11月以来最高(预估为73,500件)；12月为72,798件
* 英国1月抵押贷款发放金额增加14.21亿英镑(预估为增加18亿英镑)；12月为增加17.08亿英镑
* 英国1月M4货供额较前月增加0.3%；较上年同期降0.3%
具体数据如下(括号中为前值)：
1月 12月 预估
抵押贷款批准件数 76,947* 72,798 (71,638) 73,500
对个人贷款(单位10亿英镑)
1月 12月 预估
总净贷款 2.1 2.3 (2.3) --
房屋抵押贷款 1.4 1.7 (1.7) 0.5
消费者信贷 0.7 0.6 (0.6) 0.4
M4货币供应量数据(%):
1月 12月
M4 较上月(经季节调整) 0.3 -1.4 (-1.4)
M4 较上年同期 -0.3 0.1 (0.2)
*为2007年11月以来最高抵押贷款批准件数。 (完) (编译 蔡美珍；审校 于春红)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)