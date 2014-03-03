台湾债市：RP利率大致平稳，提存期底资金分配略有不均

路透台北3月3日 - 台湾债券市场附买回(RP)利率周一大致持稳。市场人士表示，今日为提存期底，且有400亿台币10年公债交割，市场资金分配稍有不均，不过资金缺口不大，很快就能补平。

有交易员指出，今日因是旬底，有银行操作较为保守，因此不做RP。但仍能从其他银行找到钱，且利率维持在既有水准不变。也有交易员表示，月初投信端资金回流，且银行与寿险客户资金也充裕，买券需求不减。

另有大型票券商指出，今日有大型寿险公司向多家投信申购基金，使得投信买券需求增加，惟RP成交利率没变。

"投信资金回笼，找券需求多。"一位证券商交易员说。

交易员也普遍观望央行本周标售364天期存单的额度，是否会维持2月的1,200亿台币，还是回到1,000亿台币的先前水准。

一证券商交易员表示，央行应该会在今日对外公告，若额度还是1,200亿台币，可能会影响长期资金的配置调整，至于对短率则没有影响，

“ 每月都到期5兆(台币)，抽个200亿没什么感觉。”他说。

证券商10天内公债的附买回利率成交区间以0.55-0.57%为主；30天内公司债RP利率主要交投在0.65-0.66%，0.67%成交渐少。

主要大型票券商10天内公债附买回利率成交在0.45-0.52%；30天公司债附买回利率成交在0.56-0.57%，短天期公司债附买回利率主交投则在0.48%附近，大致与上日相同。