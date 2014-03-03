路透调查：美国基金经理人2月将股票配比降至四个月低位

路透纽约2月28日 - 根据路透调查，美国基金经理人2月在其模型全球投资组合中削减股票配比，降至四个月低位，即使标准普尔500指数触及纪录新高。

该最新调查结果显示，近几周美国涨势是由交易员和经纪商所推动，而非长期投资客。一些基金经理人注意到市场表现和企业本身之间有脱勾现象。

“企业获利的成长不像股市那么大，而股价已充分反映实值，”Legg Mason的资产配置主管Steven Bleiberg表示。

Bleiberg实际上将资金转进新兴市场，而非增加美股的配置。新兴股市与汇股连袂下跌，提供更多的低接机会。

根据调查，2月在全球模型投资组合中，股票配比从1月的56.4%降至56.2%，为10月的55.9%以来最低。

一年前平均为60%以上。该配比自此一路下滑，即使美股不断创新高。

这次调查有12家资产管理公司受访，其管理的资产合计超过3万亿(兆)美元。调查时间为2月12-27日。

美国基金经理人建议的欧元区股票配比升至15.2%，为逾三年来最高。

日股配比降幅最大，降至4.6%。

债券配比触及四个月高位，但地区配比变化不大。

美国和加拿大债券配比减少0.3个百分点，降至66.5%。