路透调查：美国基金经理人2月将股票配比降至四个月低位

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透纽约2月28日 - 根据路透调查，美国基金经理人2月在其模型全球投资组合中削减股票配比，降至四个月低位，即使标准普尔500指数触及纪录新高。
该最新调查结果显示，近几周美国涨势是由交易员和经纪商所推动，而非长期投资客。一些基金经理人注意到市场表现和企业本身之间有脱勾现象。
“企业获利的成长不像股市那么大，而股价已充分反映实值，”Legg Mason的资产配置主管Steven Bleiberg表示。
Bleiberg实际上将资金转进新兴市场，而非增加美股的配置。新兴股市与汇股连袂下跌，提供更多的低接机会。
根据调查，2月在全球模型投资组合中，股票配比从1月的56.4%降至56.2%，为10月的55.9%以来最低。
一年前平均为60%以上。该配比自此一路下滑，即使美股不断创新高。
这次调查有12家资产管理公司受访，其管理的资产合计超过3万亿(兆)美元。调查时间为2月12-27日。
美国基金经理人建议的欧元区股票配比升至15.2%，为逾三年来最高。
日股配比降幅最大，降至4.6%。
债券配比触及四个月高位，但地区配比变化不大。
美国和加拿大债券配比减少0.3个百分点，降至66.5%。
现金配比从1月的3.8%略微降为3.7%。(完) (编译 戴素萍 审校 杜明霞)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)