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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 16:41 BJT

香港数据：1月零售销售货值按年升14.5%，增速较上月显着转强

路透香港3月3日 - 香港政府周一公布，1月份零售销售货值按年升14.5%，销货数量按年升16.8%，增速均较上月明显转强，有关数字部分受到农历新年在今年和去年于不同月份出现所影响。

政府表示，零售业于每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动，在该节日前本地消费开支通常为季节性的高点。由于今年农历新年在1月31日，但上年则在2月10日，因此上述的按年比较可能会受到某程度的影响。

政府发言人表示，展望未来，良好的就业和收入情况，加上访港旅游业持续增长，短期内应可继续为零售业务带来支持。

“不过，我们需要密切留意外围经济发展，尤其是美国货币政策的任何转变，及其往后将如何影响环球经济及金融市场状况以至本地消费意欲。”发言人说。

下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）

销售值按年比较 销售量按年比较

2014年1月 +14.5* +16.8*

2013年12月 +5.7 +6.1

11月 +8.5 +9.1

10月 +6.3 +5.9

9月 +5.0 +4.9

8月 +8.1 +7.2

　　　7月 +9.3 　 +8.7

6月 +14.7 +13.3

　　　5月 +12.9 　 +12.2

4月 +20.7 +19.4

3月 　+9.8 　+10.1

2月 +22.7 +21.9

1月 +10.5 +10.4

注：* 初步数据

^ 经修订（完）

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