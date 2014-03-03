香港数据：1月零售销售货值按年升14.5%，增速较上月显着转强

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透香港3月3日 - 香港政府周一公布，1月份零售销售货值按年升14.5%，销货数量按年升16.8%，增速均较上月明显转强，有关数字部分受到农历新年在今年和去年于不同月份出现所影响。
政府表示，零售业于每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动，在该节日前本地消费开支通常为季节性的高点。由于今年农历新年在1月31日，但上年则在2月10日，因此上述的按年比较可能会受到某程度的影响。
政府发言人表示，展望未来，良好的就业和收入情况，加上访港旅游业持续增长，短期内应可继续为零售业务带来支持。
“不过，我们需要密切留意外围经济发展，尤其是美国货币政策的任何转变，及其往后将如何影响环球经济及金融市场状况以至本地消费意欲。”发言人说。
下表为香港近期的零售销售活动状况（单位：%）
销售值按年比较 销售量按年比较
2014年1月 +14.5* +16.8*
2013年12月 +5.7 +6.1
11月 +8.5 +9.1
10月 +6.3 +5.9
9月 +5.0 +4.9
8月 +8.1 +7.2
7月 +9.3 +8.7
6月 +14.7 +13.3
5月 +12.9 +12.2
4月 +20.7 +19.4
3月 +9.8 +10.1
2月 +22.7 +21.9
1月 +10.5 +10.4
注：* 初步数据
^ 经修订（完）
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ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)