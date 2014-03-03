香港数据：1月零售销售货值按年升14.5%，增速较上月显着转强

政府表示，零售业于每年首两个月的销货额一般会受农历新年时间的影响而较为波动，在该节日前本地消费开支通常为季节性的高点。由于今年农历新年在1月31日，但上年则在2月10日，因此上述的按年比较可能会受到某程度的影响。