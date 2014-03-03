修正-《焦点》亚努科维奇之子庞大商业帝国受关注

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
(更正：内文第四段“身价”改为“身家”)(本文由路透中文网编译提供)
路透基辅2月28日 - Mako集团的总部，在顿涅茨克（Donetsk）的一条街上。顿涅茨克是乌克兰前总统亚努科维奇的重要政治根据地。
这栋20层高的建筑物相当现代，但采用了斯大林时期的装饰风格。楼内有酒店、餐厅、银行以及Mako集团的办公室。据当地居民称，这一切都属于亚努科维奇的长子--40岁的亚历山大（Oleksander）。
亚历山大原来学的是牙医，后来建立了庞大的商业帝国，这也是批评人士长期以来诟病亚努科维奇的重要目标。
两个反对派研究集团PEPWatch和“反腐行动中心”（Anticorruption Action Centre）在其共同运营的网站 yanukovich.info称，三年中亚历山大的资产急剧增长了近73倍，去年福布斯估计其身家5.1亿美元。
据乌克兰央行数据，亚历山大拥有乌克兰发展银行（Ukrainian Bank of Development）。而据Mako发言人称，亚历山大全资拥有Mako集团。记者试图联系乌克兰发展银行置评，暂未获得回复。
两家企业均涉及大宗天然气、煤炭和地产开发项目，因此，亚历山大的商业活动显然将成为检方调查目标。
调查重点是，他们是否曾利用关系网，将公共资金转入其商业活动中。
亚努科维奇2010年出任总统前，亚历山大旗下银行的资产合2,400万美元，到2014年1月达到了7.7亿美元。
该银行执行长是前代理总理阿尔布佐夫（Serhiy Arbuzov）的母亲Valentyna Arbuzova。瑞士宣布冻结亚努科维奇及其亲信的资产，阿尔布佐夫亦在其列。
被提名为乌克兰新的反腐机构负责人的Tetyana Chernovil告诉路透：“很难将儿子与父亲区分开来。如果说父亲独揽了国家大权，儿子则垄断了商业领域。”
Chernovil称，亚努科维奇家族的触角几乎伸向乌克兰所有的商业领域，尽管有的资产是注册在其他关系方名下。但路透无法对她以及其他批评人士的说法予以证实。
亚努科维奇周五在俄罗斯的新闻发布会上，否认拥有任何海外银行账户。
未能联系到亚历山大置评。但被问及瑞士予以冻结资产的措施时，Mako集团回复道，若受到该措施影响，将终止该公司对23个国家的煤炭出口业务。
Mako称，该公司的账目透明，经充分审计，且在瑞士缴纳了所有应缴税款。
亚历山大在顿涅茨克郊区的住所有三米高的围墙，在此没见到亚历山大的踪迹。有一名保安，但不愿与路透记者说话。邻居们称从未见过亚历山大。
一名上了年纪的当地居民说：“他来的时候坐车来，警察会封锁街道，所以我们从未看到究竟来的是谁。”(完)
编译：朱淑珍 发稿：王凤昌
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)