日本已公布经济指标--2014/3/3

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
经济指标 时间 最新数据 前月/前季数 下次公布时间 预估值 据 (GMT时间) 实质国内生产总值(GDP)(q/q) 第四季 +0.3% +0.3% r 3月9日 -- 东京核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 2月 +0.9% +0.7% 3月27日 -- 全国核心消费者物价指数(CPI)(y/y) 1月 +1.3% +1.3% 3月27日 -- 工业生产(m/m) 1月 +4.0% p +0.9% r 3月14日 -- 失业率 1月 3.7% @ 3.7% @ 3月27日 -- 贸易收支(亿日圆) 1月 逆差27,900 逆差13,021 3月18日 -- 所有家庭实质支出(y/y) 1月 +1.1% +0.7% 3月27日 -- 注: p-初值； r-经修正； @-经季节调整。(完) 参看全球经济数据相关资料，可点选 参看日本经济数据相关资料，可点选
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
产业革新机构(INCJ) 以上为新闻提示，路透仅提供中文标题，不就原文报导提供中文版本。欲浏览英文报导全文，请点选
路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。