台湾股市：收低但守稳短期均线，国际动荡令多方信心稍受影响

路透台北3月3日 - 台湾股市周一收低0.44%，分析师指出，因受乌克兰紧张情势以及朝鲜持续发射导弹等消息影响，台股随亚洲主要股市回档。

台湾加权股价指数 收报8,601.98点，盘中曾一度跌破8,590点的五日均线以及8,573点10日均线的支撑；成交初值 为994.37亿台币，上日修正后为1,036.21亿。

国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然大盘受上述不利消息打击回档，不过指数仍留有下影线，且盘面强势个股仍续强。预料台股短线将以盘代跌，指数虽无太大上涨空间，但类股将轮动表现。

〞现行架构有点转弱，主要受国际局势动荡拉回。〞他说。

乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。

韩国国防部称，朝鲜周一向朝鲜半岛东部海域发射了两枚短程导弹。朝鲜上周也曾发射过类似导弹。韩国联合通讯社报导称，朝鲜这次发射的导弹射程大约为500公里，并指出据信这次发射的是飞毛腿-C型导弹。