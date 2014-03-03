台湾股市：收低但守稳短期均线，国际动荡令多方信心稍受影响

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透台北3月3日 - 台湾股市周一收低0.44%，分析师指出，因受乌克兰紧张情势以及朝鲜持续发射导弹等消息影响，台股随亚洲主要股市回档。
台湾加权股价指数 收报8,601.98点，盘中曾一度跌破8,590点的五日均线以及8,573点10日均线的支撑；成交初值 为994.37亿台币，上日修正后为1,036.21亿。
国泰证期顾问处协理简伯仪表示，虽然大盘受上述不利消息打击回档，不过指数仍留有下影线，且盘面强势个股仍续强。预料台股短线将以盘代跌，指数虽无太大上涨空间，但类股将轮动表现。
〞现行架构有点转弱，主要受国际局势动荡拉回。〞他说。
乌克兰最高军事官员周日说，该国已经召集所有后备军人，并下令武装军队尽速进入备战状态。美国亦威胁将从经济上孤立俄罗斯，这是俄罗斯与西方国家自冷战以来出现最严重的对峙局面。
韩国国防部称，朝鲜周一向朝鲜半岛东部海域发射了两枚短程导弹。朝鲜上周也曾发射过类似导弹。韩国联合通讯社报导称，朝鲜这次发射的导弹射程大约为500公里，并指出据信这次发射的是飞毛腿-C型导弹。
本地时间13:36时，日本股市 跌1.48%，韩国股市 跌0.69%，香港恒生指数 则跌0.62%。(完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。