《投资焦点》新兴市场下个箭靶：俄罗斯、尼日利亚及双赤字国家

同为产油国之一的尼日利亚，2月24日为止的外汇储备降至406.8亿美元，较上年同期减少将近14%。因该国央行干预汇市以拉抬本币奈拉(naira) 。尼日利亚总统上月下令央行总裁停职之后，奈拉今年跌幅一度将近5%。

尼日利亚今年的财政赤字与国内生产总值(GDP)之比预料将从2013年的1.85%升至1.9%，油价若下跌，可能让财政缺口在没有减支之下更形恶化。在2015年选举之前，想期待政府减支难上加难。

**双赤字俱乐部**

印尼和印度则获得投资者以行动回报。印尼自去年6月以来共升息175个基点，印度在1月意外升息。两国货币 在2014年的跌幅均已抹去。

“新兴市场货币走势将更加分化。市场乐观认为政策动作将让脆弱五国起死回生。”瑞银的Manik Narain说。

摩根士丹利则是关注“双赤字俱乐部”，即南非、巴西、土耳其、印度、印尼和乌克兰，来自发达经济体的热钱涌进这些国家，加剧其内需过度成长，并导致薪资劲扬。

但巴西、印度和印尼已透过升息抑制内需和通胀压力，在达成内外均衡方面先声夺人。

土耳其在1月大举收紧政策，相形之下，仅温和升息50基点的南非最为落后。

这些国家都有选举将进行，政府更不容易实施敏感的撙节来改善财政赤字，使得货币几乎成了财政重新平衡过程中的单一力量。

“在南非，其他双赤字经济体也一样，如果财政政策和外部需求没有一起合作，光凭货币政策达成重新平衡将会负荷过大，”摩根士丹利分析师Joachim Fels和Philipp Erfurth写道。