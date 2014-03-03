《投资焦点》新兴市场下个箭靶：俄罗斯、尼日利亚及双赤字国家

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
同为产油国之一的尼日利亚，2月24日为止的外汇储备降至406.8亿美元，较上年同期减少将近14%。因该国央行干预汇市以拉抬本币奈拉(naira) 。尼日利亚总统上月下令央行总裁停职之后，奈拉今年跌幅一度将近5%。
尼日利亚今年的财政赤字与国内生产总值(GDP)之比预料将从2013年的1.85%升至1.9%，油价若下跌，可能让财政缺口在没有减支之下更形恶化。在2015年选举之前，想期待政府减支难上加难。
**双赤字俱乐部**
印尼和印度则获得投资者以行动回报。印尼自去年6月以来共升息175个基点，印度在1月意外升息。两国货币 在2014年的跌幅均已抹去。
“新兴市场货币走势将更加分化。市场乐观认为政策动作将让脆弱五国起死回生。”瑞银的Manik Narain说。
摩根士丹利则是关注“双赤字俱乐部”，即南非、巴西、土耳其、印度、印尼和乌克兰，来自发达经济体的热钱涌进这些国家，加剧其内需过度成长，并导致薪资劲扬。
但巴西、印度和印尼已透过升息抑制内需和通胀压力，在达成内外均衡方面先声夺人。
土耳其在1月大举收紧政策，相形之下，仅温和升息50基点的南非最为落后。
这些国家都有选举将进行，政府更不容易实施敏感的撙节来改善财政赤字，使得货币几乎成了财政重新平衡过程中的单一力量。
“在南非，其他双赤字经济体也一样，如果财政政策和外部需求没有一起合作，光凭货币政策达成重新平衡将会负荷过大，”摩根士丹利分析师Joachim Fels和Philipp Erfurth写道。
“双赤字俱乐部国家币值大幅贬值，长期应有助于其外部重新达到均衡。”(完) (译文审校 王冠中)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)