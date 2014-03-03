《KEMP专栏》铜价飞涨而产量却难以跟上，问题主要出自地面上

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
**地面上的问题**
ICSG强调，能源成本及老矿场的矿石品级下滑，是铜矿供应的财务面及经营面阻力。
但ICSG也列出其他许多不利因素，包括财务(项目经费成本及薪资)、财税(税务及权利费问题)、运行(取得用水管道、环保规定及劳资关系)、政治(资源民族主义及政局不稳)。
生产铝的能耗密度比铜更高，但铝产量的增速是铜的近三倍，由此来看，能源显然并不是主要问题。根据ICSG的说法，项目开发的资本成本也不是问题。
这些阻力似乎主要是出在业内人士所说的“地面上”的众多问题。
这些问题包括税务及权利费、劳资关系、与当地社区及环保团体的关系、资源民族主义、政治及法令的不稳定问题。
从这方面来看，铜业所面临的问题，就和阻碍北美以外地区石油生产的问题一样。
全球已探明及尚未发现的铜资源，许多都位于中等收入及贫穷国家，这些国家的政治、契约履行及金融稳定性都很低。
力拓 开发蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的过程一波三折，就是“地面上问题”阻碍扩大铜产量的典型代表。
这个世界并不缺高品位的铜资源。地球上的铜储量足以供应好几百年。最大的挑战是要如何复杂的政治环境中取得这些铜。(完) (译文审校 郑茵)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)