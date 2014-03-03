《KEMP专栏》铜价飞涨而产量却难以跟上，问题主要出自地面上

**地面上的问题**

ICSG强调，能源成本及老矿场的矿石品级下滑，是铜矿供应的财务面及经营面阻力。

但ICSG也列出其他许多不利因素，包括财务(项目经费成本及薪资)、财税(税务及权利费问题)、运行(取得用水管道、环保规定及劳资关系)、政治(资源民族主义及政局不稳)。

生产铝的能耗密度比铜更高，但铝产量的增速是铜的近三倍，由此来看，能源显然并不是主要问题。根据ICSG的说法，项目开发的资本成本也不是问题。

这些阻力似乎主要是出在业内人士所说的“地面上”的众多问题。

这些问题包括税务及权利费、劳资关系、与当地社区及环保团体的关系、资源民族主义、政治及法令的不稳定问题。

从这方面来看，铜业所面临的问题，就和阻碍北美以外地区石油生产的问题一样。

全球已探明及尚未发现的铜资源，许多都位于中等收入及贫穷国家，这些国家的政治、契约履行及金融稳定性都很低。

力拓 开发蒙古奥尤陶勒盖铜金矿的过程一波三折，就是“地面上问题”阻碍扩大铜产量的典型代表。