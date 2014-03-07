《路透简报》--中国重要财经新闻一周回顾

以下为路透中文新闻为您整理的一周(3月3-7日)中国重要财经新闻： 【经济/政策】 --《焦点》中国维持偏积极增长目标，防金融和地方债务风险是重点 无惧国内经济下行压力仍大，中国周三召开的全国人大会议明确提出2014年经济增长和通胀目标与上年一致。偏积极的增长目标本质是保就业，而防范金融风险和地方政府债务风险也是中国政府今年的工作重点。

--《焦点》保增长中国适度加码积极财政政策，赤字率显整体风险可控 面对经济增长乏力局面，中国2014年财政政策将延续积极的基调，并适度加码，财政预算赤字亦再创新高至1.35万亿元人民币，不过赤字率维持稳定，显示整体风险尚处可控范围。

--中国经济：今年增速不能滑出7.5%左右，若现下行趋势会果断调控 国家发改委主任徐绍史表示，今年经济形势比较复杂，若出现下行趋势就应果断调控；下限是经济不能滑出7.5%左右，城镇新增就业不能少于1,000万。

--《焦点》中国经济平稳探底，失速风险尚小 受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。这表明中国经济增长动能依然偏弱，一季度增速下滑是大概率事件。

--人民币汇率：勿过度解读最近汇率波动，双向波动会成常态--央行副行长 中国央行副行长易纲表示，对于最近的汇率波动不用过度解读，人民币双向波动会成为常态。

--中国金融：人民币汇率双向浮动将对经济产生好的影响--财政部副部长 中国财政部副部长朱光耀称，人民币汇率要在双向浮动的情况下向前发展，这也是符合市场经济客观规律的正常现象，对中国经济肯定有好的影响。

--两会专访：中国央行干预汇率有效性待观察--社科院专家 人民币汇率近期持续贬值引发广泛关注，对此中国社科院学部委员余永定认为，人民币贬值有助抑制套利，扭转单边升值预期，央行干预有积极作用；但由于是逆市场趋势操作，干预措施是否有效还有不确定性。 --中国外贸：对实现7.5%目标充满信心，重点研究服务领域开放--商务部长 中国商务部长高虎城称，综合分析2014年国内外经济市场形势，对中国外贸实现7.5%的增长充满信心；并称中国综合利用外资的优势并没有改变，下一步将重点研究服务领域开放。

--中国财政：只要货币政策守住，中国实现预期增长目标问题不大--财长 中国财政部长楼继伟表示，中国确定今年经济增长目标的核心都考虑到就业，有健康的就业，只要货币政策守得住，物价也不会上去，中国实现GDP的增长目标7.5%左右问题不大。

--中国房地产：对不同城市分类指导，加大共有产权房供应--住建部 随着政府工作报告的发布以及住建部官员的表态，中国政府对房地产市场的政策态度进一步得到确认，总体而言调控有所淡化，未来将针对不同地区进行分类指导，同时着力推进保障性住房的供应。

--中国农业：会增加一些粮食进口，但是进口量不会大增--农业部长 中国农业部部长韩长赋表示，中国粮食消费在增长，资源又有限，所以会适当地利用国际市场增加一些粮食进口，但基本的是要依靠自己。近几年进口量增加但总量不大，未来进口量不会大幅增长。

--中国税制：消费税改革方案正加紧研究，将推至零售环节--财政部专家 财政部财科所所长贾康表示，相关部门目前正在加紧研究消费税改革方案，该项改革是今年财税改革中很可能看到动作的一项。通过调整，把一部分财力归到地方政府，把原来生产、批发环节的消费税推到零售环节。

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--中国金融：1月新增外汇占款创三个月高位，资金流入态势明显 中国1月新增外汇占款较前月大幅增加，并创下去年10月以来最高。市场人士表示，年初以来热钱流入规模加大，推动了外汇占款的较快增长，也是元旦后资金面一度较为宽松的原因之一，不过随着央行打击热钱的力度加大，3月以后新增占款规模料将下降。

--中国金融：银监会展开银行储蓄与“余额宝”等互联网理财情况调研--消息 继中国央行行长周小川日前表态“不会取缔余额宝等金融产品，但会加大对互联网金融的监管”后，两位消息人士透露，银监会周三亦展开了向银行储蓄与互联网理财情况的调研，尤其是针对“两率一致问题”。

--《焦点》中国债市违约靴子终落地，信用债市场生态将深化调整 历经多年“狼来了”的讨论后，中国超日债一纸公告称无法按期全额付息，宣告中国债券市场首例实质性违约"靴子"落地。

--《分析》中国公开市场操作柔中带刚，未来货币政策平衡术待考验 本周适逢中国"两会"召开，央行公开市场操作“稳中求变”。虽然面对依然居高不下的资金水位，净回笼量不增反减，但时隔九个月重启28天期正回购，拉长资金锁定期限，市场谨慎预期也因此明显升温。

--中国金融：鼓励互联网金融的创新，要完善监管--央行副行长 中国央行副行长潘功胜表示，鼓励互联网金融的创新，但要完善监管规则，因为不同业态监管方法和强度都不一样。

--路透调查：金融机构固定收益部门料中国货币政策续稳，债市仍有支撑 2014年第三期汤森路透中国固定收益市场展望调查显示，受访金融机构对3月中国存款基准利率及准备金率仍维持不变预期。

--中国证券：股票发行注册制改革方案年内有望出台--证监会主席 中国证监会主席肖钢表示，股票发行注册制改革方案年内有望出台，但是因《证券法》修改原因，年内股票发行注册制恐难以实施。随着证券法修改完成和各方面条件完善，将逐步推行股票发行注册制改革。

--中国证券：将允许尚未盈利的互联网等企业在创业板上市--证监会主席 中国证监会主席肖钢表示，要改革创业板制度，适当降低财务标准的准入门槛，建立再融资机制；在创业板建立专门层次，允许尚未盈利但符合一定条件的互联网和科技创新企业在创业板发行上市。

--《财经洞察》上海证交所欲借战略新兴产业板再定位 面对深圳证交所中小板和创业板市场的崛起，一向以蓝筹股市场自居的中国上海证交所终于坐不住了，近日抛出建立战略新兴产业板的新设想，希望借此吸引市场资金重返上证所，其未来定位料将转向“蓝筹股+战略新兴产业股”的双轮驱动。

--中国金融：鼓励社会资本入股农商行，审慎支持农信社新三板上市--银监会 中国银监会通知称，鼓励社会资本投资入股农村商业银行和村镇银行，慎重稳妥开展土地承包经营权和农民住房财产权抵押融资试点；银监会相关负责人还表示，审慎支持农信社在新三板上市。

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--中国房地产：2月百城住宅均价环比21连升，同环比涨幅均缩小--中指院 最新数据显示中国房价延续年初以来的涨势趋缓之势。中国指数研究院公布的2月百城新建住宅均价环比连续21个月上升，但同比和环比涨幅均继续回落。

--中国金融：短期内全面征收房产税仍不可行，当前要点是要渐进落实--专家 财政部财政科学研究所所长贾康表示，短期内全面征收房产税仍不可行，当前的要点是要渐进落实。

--中国房地产：穆迪相信中国开发商于信托贷款的风险可控 评级机构穆迪发表报告称，信托贷款是中国开发商应付收购土地的其中一个主要融资途径，但相信开发商于信托贷款违约的风险敞口可控。