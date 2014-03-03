中国汇市：人民币即期早盘微贬交投淡静，市场心态谨慎观望央行指引

* 即期早盘小幅贬值

* 与中间价小幅上升背离

* 波动区间收窄交投平静

* 市场对做多人民币似乎心有余悸

* 期待央行进一步方向指引

路透北京3月3日 - 人民币兑美元即期 周一早盘微幅贬值，与中间价小幅升值方向相背。即期市场相对平静，显示经过上周五大幅暴跌的行情之后，市场近期对做多人民币已经心有余悸，期待央行明确的方向指引。

交易人士称，尽管中间价小幅走升，但早盘未出现明确的疑似监管层干预的大行操作，市场缺乏方向，整个交投相对淡静，区间收窄。截至12：04，人民币兑美元即期成交额亦仅为65亿美元。

“早盘有一波（美元）向上的行情，但后来又跌回来了，市场方向不太明朗，...可能大家现在不会有做空美元的欲望，风险相对比较大。”上海一股分行的交易主管指出。

北京时间12:14，人民币兑美元即期报6.1476元，上日收报6.145元。今日人民币兑美元中间价 为6.119元，上日中间价为6.1214元。

交易员称，现在只能等着央行指引方向，市场都在观望，“都没什么方向，不敢轻易动了。”

1年期美元/人民币掉期点子继续下行，显示本币流动性宽松和远期净结汇不变，但下跌幅度并不是很大。交易员称，市场对明天的公开市场操作有所顾虑，且之前的部分远期结汇盘现在选择平仓止损。

全球汇市，日圆周一全面上涨，因投资者抛售澳元等风险货币，此前乌克兰动员对抗俄罗斯的军事入侵，令地缘政治风险升级。

海外无本金交割远期外汇(NDF) 市场上，美元/人民币一年期品种 最新报在6.1575/18，上日尾盘为6.1595。