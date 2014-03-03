中国货币市场：回购利率七天领跌隔夜涨，关注央行公开市场及准备金清算

路透北京3月3日 - 中国银行间市场周一21天内质押式回购利率 多有不同程度的跌幅，七天领跌隔夜则上涨。市场人士表示，短期市场流动性依旧偏宽松，关注央行公开市场操作及存款准备金清算影响，料冲击都不会很大。

"资金还可以，偏松。今天利率定价挺奇怪，没觉得隔夜多受欢迎，七天也跌得多了些，说不定是有人在做，"北京一国有银行交易员称，“市场没有太明显变化，隔夜中介那也还在大量减点出。”

华南地区一银行交易员亦称，资金面总体偏松，利率变化不代表趋势；短期关注央行公开市场操作及周三存款准备金清算，个人认为公开市场回笼力度会减小，清算或有一定的冲击。

上述北京交易员则预计，央行公开市场操作策略或偏中性，回笼量较到期量持平或略大，存款准备金清算影响也不会太大，短期内流动性或继续偏宽松。

上周公开市场正回购及净回笼规模均有所放量，但资金宽松未改，利率依旧维持在低位。但业内人士指出，随着正回购操作的持续进行，以及人民币贬值抑制资金流入效应等逐步显现，未来资金面预计不会一直像目前这么宽松，货币市场利率上行将是大概率事件。

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

以下为主要货币市场利率报价：

北京时间12:20 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0823 1.8312 +25.11

七天 2.8184 3.5169 -69.85

14天 3.6416 3.7369 -9.53

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 3.3200 1.7800 +154.00

七天 3.5050 3.5150 -1.00

14天 3.6100 3.2000 +41.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0900 1.8800 +21.00

七天 2.7800 3.5300 -75.00

14天 3.7400 3.7600 -2.00

Shibor

其中:隔夜 2.0850 1.8458 +23.92

七天 2.8210 3.5290 -70.80

三个月 5.5190 5.5290 -1.00