中国债市动态：现券收益率小幅反弹，交易盘获利了结令走势承压

路透上海3月3日 - 中国银行间债市周一早盘现券走势趋弱。市场人士表示，债市收益率经过前期快速下跌之后，交易盘获利回吐令现券走势承压，考虑到两会召开之际，政策暂处于空窗期，预计现券出现趋势性行情概率不大。

“虽然资金面还是很宽松，但现券买盘弱一些了，这波二级追债的主要是交易型机构，而交易盘转向的速度也会比较快的，”上海一银行交易员称。

华南另一券商交易员亦表示，上午结束招标的农发债结果也比预期差，整体来看当前二级市场配置盘参与热情度低，交易盘的获利了结，导致收益率小幅反弹。

业内人士周一透露，中国农业发展银行上午招标的三期固息增发债，其中一年期中标收益率为4.7056%，三年和五年债中标收益率分别为5.0303%和5.1283%。

北京一银行交易员认为，现在各方对央行两会后的态度猜测不一，市场情绪有点谨慎， 现券经过前期收益率快速下跌之后，感觉利率债阶段性空间可能要有所缩窄，毕竟之前下跌太快。

“不过，IRS(利率互换)还是下了3-4bp呢，现在政策空窗期，现券还是走一步看一步吧，也没有什么获得共识的利率锚，”他称。

中国政协会议将于今日下午三点开幕，而全国人大会议将于3月5日(周三)拉开帷幕。

银行间货币市场主要质押式回购利率 中，隔夜品种最新报2.0823%，较上日上涨约25bp(基点)，七天品种最新报2.8148%，降幅近70bp。

剩余期限约6.64年的固息国债130020券最新成交对应收益率 为4.2864%，上日尾盘为4.2800%。