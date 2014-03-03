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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 12:46 BJT

中国资管：上周银行理财产品发行638款，各期限预期收益率多下行

路透北京3月3日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理
财周报显示，上周（2月22-28日）55家银行共发行了638款理财产品，发行银行数较上期报
告增加4家，产品发行量增加46款。   
    
    上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共175款，市场占比为27.43%
；非保本型理财产品共463款，市场占比为72.57%。
    
    上周银行理财产品发行情况概览：
    
        类别            发行数  平均预期收益率  环比数量变化
    债券和货币市场类     283                       +23
    其中：人民币         251        5.38%
           外币           32        3.14%
    组合投资类           325        5.71%          +38
    融资类                 2        5.90%           -5
    结构性产品            21        6.27%          -16
    
    注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。        
            
    上周理财产品的期限和预期收益率情况：
    
    期限            发行款数  平均预期收益率  上期收益
    1个月（含）以下     29       4.26%         4.44%                          
    1个月至3个月（含） 311       5.43%         5.56%                            
       
    3个月至6个月（含） 177       5.62%         5.69%                            
     
    6个月至1年（含）   105       5.54%         5.49%                            
       
    1年以上             16       6.49%         6.60%                          
    没有无固定期限产品发行

    上周31家银行共发行了251款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长
为546天；预期年化收益率最低2.70%，最高为6.50%，与上期报告相比最低预期收益率上升2
0个基点，最高预期收益率下滑80个基点。

    上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布：    
   
 期限         产品数量（款  占比    平均预期年收益率
              ）                    
 1个月以下    17             6.77%  4.19%
 1个月至3个   131           52.19%  5.34%
 月                                 
 3个月至6个   59            23.51%  5.59%
 月                                 
 6个月至1年   38            15.14%  5.62%
 1年以上      6              2.39%  6.02%
 
    上周6家银行共发行32款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财
产品16款，平均预期收益率为3.43%。
  
    
    **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率**

    研究所监测数据显示，上周有1040款产品到期，所有公布了到期收益率93款产品均实现
最高预期收益率。
    
    上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品518款
，结构性产品47款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.88%，较上期报告下滑12个
基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.81%，较上期报告上升6个基点。 

    上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有37款，所有产品均为人民币产品。

    到期收益率最高的产品为兴业银行 发行的“天天万利宝2013年第51期F款(
贵宾版)”和恒丰银行发行的“各得利（次级）系列2013年第17期(DL13017S)”，两款产品
期限分别为61天和63天，分别为组合投资类和债券与货币市场工具类，到期均实现了6.50%
的年化收益率。

    截至2月28日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有
92款（占比44.66%），所有产品近一年的平均净值增长率为1.72%。其中，花旗银行的“百
达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为73.69%。 
    
    从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有7款产品（占比43.75%）
近一年累计收益率为正，中信银行  的“QDII中信理财3号人民币”产
品以8.07%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有85
款产品（占比44.74%）近一年累计收益率为正。（完）   

 (整理 谢衡; 审校 张喜良)
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