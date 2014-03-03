中国资管：上周银行理财产品发行638款，各期限预期收益率多下行

路透北京3月3日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的银行理 财周报显示，上周（2月22-28日）55家银行共发行了638款理财产品，发行银行数较上期报 告增加4家，产品发行量增加46款。 上周发行的理财产品中，保本浮动和保证收益型理财产品共175款，市场占比为27.43% ；非保本型理财产品共463款，市场占比为72.57%。 上周银行理财产品发行情况概览： 类别 发行数 平均预期收益率 环比数量变化 债券和货币市场类 283 +23 其中：人民币 251 5.38% 外币 32 3.14% 组合投资类 325 5.71% +38 融资类 2 5.90% -5 结构性产品 21 6.27% -16 注：融资类产品投向包含票据资产、收益权、信贷资产和信托贷款。 上周理财产品的期限和预期收益率情况： 期限 发行款数 平均预期收益率 上期收益 1个月（含）以下 29 4.26% 4.44% 1个月至3个月（含） 311 5.43% 5.56% 3个月至6个月（含） 177 5.62% 5.69% 6个月至1年（含） 105 5.54% 5.49% 1年以上 16 6.49% 6.60% 没有无固定期限产品发行 上周31家银行共发行了251款人民币债券和货币市场类理财产品。期限最短为7天，最长 为546天；预期年化收益率最低2.70%，最高为6.50%，与上期报告相比最低预期收益率上升2 0个基点，最高预期收益率下滑80个基点。 上周人民币债券和货币市场类产品收益率分布： 期限 产品数量（款 占比 平均预期年收益率 ） 1个月以下 17 6.77% 4.19% 1个月至3个 131 52.19% 5.34% 月 3个月至6个 59 23.51% 5.59% 月 6个月至1年 38 15.14% 5.62% 1年以上 6 2.39% 6.02% 上周6家银行共发行32款外币债券和货币市场类理财产品，美元债券和货币市场类理财 产品16款，平均预期收益率为3.43%。 **所有公布到期收益率产品均实现最高预期收益率** 研究所监测数据显示，上周有1040款产品到期，所有公布了到期收益率93款产品均实现 最高预期收益率。 上周到期理财产品的投资对象多为组合投资类产品。债券和货币市场工具类产品518款 ，结构性产品47款，其中人民币债券类产品平均到期收益率为4.88%，较上期报告下滑12个 基点；外币债券类产品平均到期收益率为1.81%，较上期报告上升6个基点。 上周到期收益率达到5.50%及以上的产品共有37款，所有产品均为人民币产品。 到期收益率最高的产品为兴业银行 发行的“天天万利宝2013年第51期F款( 贵宾版)”和恒丰银行发行的“各得利（次级）系列2013年第17期(DL13017S)”，两款产品 期限分别为61天和63天，分别为组合投资类和债券与货币市场工具类，到期均实现了6.50% 的年化收益率。 截至2月28日，正在运行的206款QDII理财产品中，近一年累计收益率为正的理财产品有 92款（占比44.66%），所有产品近一年的平均净值增长率为1.72%。其中，花旗银行的“百 达基金-生物科技”位列产品收益榜首位，其近一年的累计收益率为73.69%。 从银行性质看，中资银行正在运行的16款QDII理财产品中，有7款产品（占比43.75%） 近一年累计收益率为正，中信银行 的“QDII中信理财3号人民币”产 品以8.07%的近一年累计收益率排名第一。外资银行正在运行的190款QDII理财产品中，有85 款产品（占比44.74%）近一年累计收益率为正。（完） (整理 谢衡; 审校 张喜良)