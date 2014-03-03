中国期市：动力煤跌停并创合约新低，降价消息重挫市场信心

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透上海3月3日 - 中国工业品期货近期屡遭“空袭”，煤炭类品种亦未能幸免。郑州动力煤期货周一收盘跌停，主力合约创出上市以来新低。国内主要煤炭企业意外宣布降价，令供应压力下的市场信心愈发脆弱，期价亦应声大跌。
郑商所动力煤主力405合约 收报每吨515.6元人民币，全天大部分时间封于4%的跌停板上，空头氛围十分浓重。这也是动力煤期货去年9月上市以来首度收于跌停。
中国期货日报周一援引业内人士称，神华集团上周五宣布，港口动力煤主流品种销售价格自3月1日起普降20元/吨。
业内人士指出，在国内煤炭市场高库存但需求疲弱的背景下，此次龙头企业的主动降价料将引发市场调价浪潮，从而引发现货和期货市场的轮番下跌。
“神华的降价很可能引发其他煤企跟风下调，加之下游工业用电需求也较为疲软，期货和现货价格暂时往下看500元/吨。”浙商期货的动力煤分析师王楠表示。
他指出，动力煤今日跌停后，明后天还会有一些空头力量释放，其后料在成本支撑下，在480-500元附近出现一波弱势反弹。可以关注一下部分发电企业针对迎峰度夏的备货需求。
上周公布的环渤海动力煤价格指数(BSPI)为559元/吨，该指数今年初以来已下跌超过10%。
受动力煤期货跌停拖累，主要用于钢铁冶炼的焦煤 和焦炭 主力分别下跌0.87%和1.41%。
中国期市主要品种收盘信息：
交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 48,760 -0.91 314,794
黄金(au) 1406 265.55 1.12 186,556
螺纹钢 (rb) 1405 3,324 0.09 1,100,490
橡胶 (ru) 1405 14,360 -1.51 156,160 大商所 豆粕 (m) 1405 3,359 0.60 1,252,836
豆油 (y) 1405 6,858 1.63 415,938
焦炭 (j) 1405 1,258 -1.41 200,856 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,635 -0.04 294,368
棉花 (cf) 1405 19,190 1.24 72,088 中金所 沪深300(if) 1403 2,163.8 -0.18 93,695
注： 上期所黄金期货报价单位为元(人民币)/克，中金所沪深300指 数期货报价单位为指数点，上述其余品种为元/吨。(完) (发稿 丁琦；审校 张喜良)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。