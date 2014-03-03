中国期市：动力煤跌停并创合约新低，降价消息重挫市场信心

路透上海3月3日 - 中国工业品期货近期屡遭“空袭”，煤炭类品种亦未能幸免。郑州动力煤期货周一收盘跌停，主力合约创出上市以来新低。国内主要煤炭企业意外宣布降价，令供应压力下的市场信心愈发脆弱，期价亦应声大跌。

郑商所动力煤主力405合约 收报每吨515.6元人民币，全天大部分时间封于4%的跌停板上，空头氛围十分浓重。这也是动力煤期货去年9月上市以来首度收于跌停。

中国期货日报周一援引业内人士称，神华集团上周五宣布，港口动力煤主流品种销售价格自3月1日起普降20元/吨。

业内人士指出，在国内煤炭市场高库存但需求疲弱的背景下，此次龙头企业的主动降价料将引发市场调价浪潮，从而引发现货和期货市场的轮番下跌。

“神华的降价很可能引发其他煤企跟风下调，加之下游工业用电需求也较为疲软，期货和现货价格暂时往下看500元/吨。”浙商期货的动力煤分析师王楠表示。

他指出，动力煤今日跌停后，明后天还会有一些空头力量释放，其后料在成本支撑下，在480-500元附近出现一波弱势反弹。可以关注一下部分发电企业针对迎峰度夏的备货需求。

上周公布的环渤海动力煤价格指数(BSPI)为559元/吨，该指数今年初以来已下跌超过10%。

受动力煤期货跌停拖累，主要用于钢铁冶炼的焦煤 和焦炭 主力分别下跌0.87%和1.41%。

中国期市主要品种收盘信息：

交易所 品种 合约 最新 涨跌幅% 持仓量(手) 上期所 沪铜(cu) 1405 48,760 -0.91 314,794

黄金(au) 1406 265.55 1.12 186,556

螺纹钢 (rb) 1405 3,324 0.09 1,100,490

橡胶 (ru) 1405 14,360 -1.51 156,160 大商所 豆粕 (m) 1405 3,359 0.60 1,252,836

豆油 (y) 1405 6,858 1.63 415,938

焦炭 (j) 1405 1,258 -1.41 200,856 郑商所 白糖 (sr) 1405 4,635 -0.04 294,368

棉花 (cf) 1405 19,190 1.24 72,088 中金所 沪深300(if) 1403 2,163.8 -0.18 93,695