澳门经济：2月博彩收入按年增长40.3%至380亿澳门元，创历史新高

路透香港3月3日 - 澳门政府周一公布，2月份的博彩收入按年劲升40.3%至380.07亿澳门元，创出新高，按月亦增32.2%，受农历新年长假期效应所带动。

多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，去年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元，已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。

澳门赌业股的大股东也因为股价走扬，而身家高涨，根据2014年《福布斯》香港富豪榜，银娱 主席吕志和资产暴涨至210亿美元（约1,634亿港元），仅次于「亚洲首富」、长实 主席李嘉诚。

澳门博彩收入在2013年10月创下单月历史新高364.77亿澳门元，受中国十一长假效应之助。

澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)

欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)