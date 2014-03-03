澳门经济：2月博彩收入按年增长40.3%至380亿澳门元，创历史新高

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透香港3月3日 - 澳门政府周一公布，2月份的博彩收入按年劲升40.3%至380.07亿澳门元，创出新高，按月亦增32.2%，受农历新年长假期效应所带动。
多金的中国观光客蜂涌而入，令这个不到30平方公里的昔日葡萄牙属地，去年全年博彩收入达3,607.49亿澳门元，已超越美国拉斯维加斯，成为全球第一大赌城。
澳门赌业股的大股东也因为股价走扬，而身家高涨，根据2014年《福布斯》香港富豪榜，银娱 主席吕志和资产暴涨至210亿美元（约1,634亿港元），仅次于「亚洲首富」、长实 主席李嘉诚。
澳门博彩收入在2013年10月创下单月历史新高364.77亿澳门元，受中国十一长假效应之助。
澳门六家博彩业者包括Las Vegas Sands Corp 旗下金沙中国 、Wynn Resorts Ltd 旗下永利澳门 、银河娱乐 、澳博控股 、新濠博亚娱乐 、以及MGM 合营的美高梅中国.(完)
欲浏览澳门博彩监督协调局发布于网页上的资料,请点选:(here) (记者 梁慧仪; 审校 杨淑祯)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)