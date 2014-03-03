中国资管：上周31款集合信托产品发行，发行量增速放缓

路透北京3月3日 - 中国西南财经大学信托与理财研究所与普益财富联合发布的信托理财周报显示，上周（2月22日-28日）共有16家信托公司发行了31款集合信托产品，发行量环比增加1款，增幅3.33%。

31款新发行产品中，30款产品公布了募集规模，平均计划募集规模为3.82亿元，环比增加1.28亿元，增幅为50.20%。按照平均规模推算，本周发行的信托产品总计划募集规模为118.48亿元，环比增加42.14亿元，增幅为55.20%。

其中，募集规模最大的是新时代信托发行的“恒新52号集合资金信托计划”，募集规模为50.00亿元，这是一款金融领域权益投资类产品。

从期限上看，31款新发行产品中，共有29款公布了期限，平均期限23.07个月，环比延长0.43个月。

上周发行信托产品期限和收益结构如下：

期限 发行数 平均最高预期收益率 环比变化

12个月期 2 8.30% -0.57个百分点

18个月期 4 10.00% -1.00个百分点

21个月期 1 10.00%

22个月期 2 9.25% -0.25个百分点

24个月期 18 10.15% +0.24个百分点

60个月期 1 9.30%

从资金运用领域来看，房地产领域产品发行了14款，工商企业领域产品发行了6款，基础设施领域产品发行了7款，金融领域产品发行了2款，商品和其他领域产品各发行了1款。

从资金运用方式来看，权益投资类产品发行了15款，贷款运用类产品发行了6款，组合运用类产品发行了5款，债权投资类产品发行了4款，股权投资类产品发行了1款。

**成立集合信托产品38款**

上周共有24家信托公司成立了38款集合信托产品，成立数量环比增加14款，增幅58.33%。

38款成立产品中，32款产品公布了成立规模，平均成立规模为1.67亿元，环比增加0.15亿元，增幅为9.51%。

其中，华润信托成立的“鼎新118号正荣南昌项目集合信托计划”募集资金规模最大，达18.00亿元，这是一款房地产领域权益投资类产品。

共有22款新成立产品公布了期限，平均期限21.05个月，环比缩短19.45个月。本周共有16款新成立产品公布了预期收益，平均预期收益率8.68%，环比下跌0.65个百分点。

从资金运用领域来看，工商企业领域产品成立了15款，房地产领域产品成立了9款，证券投资领域产品成立了5款，金融领域产品成立了3款，基础设施领域产品成立了2款，其他领域产品成立了4款。