香港股市：早盘下跌，聚焦中国两会

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透香港3月3日 - 香港股市周一下跌，中国石化及中国石油走坚，因寄望即将召开的两会在国企改革方面会有更多进展。
然银行股全面走弱，此前两项调查均显示中国的制造业活动放慢至数月低位。
恒生指数 跌0.7%至22,678点，恒生国企指数 下滑0.6%。
乌克兰紧张情势升高，撼动全球市场，油价跳涨，风险资产则遭遇卖压。
华西证券分析师曹雪峰表示，相比之下，“中国市场明确聚焦于本周的两会，但投资人不应该过头了。”
“成长正在放缓，这次北京当局不太可能诉诸于有利成长的宽松政策。国企改革是很受欢迎的主题，但切莫过早高兴...细节内容很重要，”他并称。(完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。