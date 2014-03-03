香港股市：早盘下跌，聚焦中国两会

路透香港3月3日 - 香港股市周一下跌，中国石化及中国石油走坚，因寄望即将召开的两会在国企改革方面会有更多进展。

然银行股全面走弱，此前两项调查均显示中国的制造业活动放慢至数月低位。

恒生指数 跌0.7%至22,678点，恒生国企指数 下滑0.6%。

乌克兰紧张情势升高，撼动全球市场，油价跳涨，风险资产则遭遇卖压。

华西证券分析师曹雪峰表示，相比之下，“中国市场明确聚焦于本周的两会，但投资人不应该过头了。”