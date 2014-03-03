澳洲股市：下滑，但数据利好帮助市场削减跌幅

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透悉尼3月3日 - 澳洲股市周一下滑0.4%，因乌克兰紧张形势升级促使投资人出脱风险资产，不过数据显示澳洲招聘广告上升，帮助市场脱离日低。
澳洲报纸和网络招聘广告较上月攀升5.1%，创逾四年来最大增幅，或暗示招聘活动经历数月疲态后开始回升。
澳股指标S&P/ASX 200指数 跌20.5点，至5,384.3点，盘中曾触及5,340.3点的日低。(完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。