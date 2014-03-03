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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 13:31 BJT

澳洲股市：下滑，但数据利好帮助市场削减跌幅

路透悉尼3月3日 - 澳洲股市周一下滑0.4%，因乌克兰紧张形势升级促使投资人出脱风险资产，不过数据显示澳洲招聘广告上升，帮助市场脱离日低。

澳洲报纸和网络招聘广告较上月攀升5.1%，创逾四年来最大增幅，或暗示招聘活动经历数月疲态后开始回升。

澳股指标S&P/ASX 200指数 跌20.5点，至5,384.3点，盘中曾触及5,340.3点的日低。(完)
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