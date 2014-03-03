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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 13:57 BJT

韩国人事：总统提名央行前资深副总裁李柱烈为下任央行总裁

路透首尔3月3日 - 韩国总统周一提名前央行资深副总裁李柱烈为央行下任总裁，肩挑确保韩国物价稳定的任务。

韩国总统办公室在声明稿中称，总统朴槿惠提名61岁的李柱烈，在现任总裁金仲秀任期届满后，于4月1日起接掌韩国央行。

韩国国会将就李柱烈的派任举行公听会。尽管国会无权阻挠派任，但听证仍可影响舆论。(完) (编译 张若琪 审校 李婷仪)
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