《中国债市每日综述》长债收益率领涨增陡曲线，维稳预期下信心未失

* 收益率连续下行后，获利回吐压力增大

* 长债收益率领涨增陡曲线，午后并有所加剧

* 两会开始，市场预期央行维稳为主

* 关注明日公开市场操作，行情延续信心未失

路透上海3月3日 - 中国银行债市现券收益率经过此前快速下跌，获利回吐压力随之增大。在资金依旧偏宽松情况下，周一长债收益率领涨，增陡收益率曲线。不过市场预计“两会”期间央行将以维稳为主，对债市整体向好行情信心仍未尽失。

不过因七天质押式回购 加权利率已探至3%以下，央行是否会因此加大资金回笼力度的忧虑渐显，明日公开市场正回购操作规模值得关注。

上海一银行交易员表示，今日现券收益率以上行为主，其中长债更为明显。“(央行)维稳的意图很明显，还没有迹象表明行情结束了。”

至于午盘后现券收益率涨势有所加剧，他认为，不排除是俄罗斯升息，或明天中国央行可能加大资金回笼力度忧虑等影响。但若宽资金格局不改，短期内债市仍有望继续向好。

俄罗斯央行周一下午将指标利率由5.5%升至7%，立即生效。

临近尾盘，人民币利率互换(IRS，回购定盘利率基准) 也由小跌转为上涨。

中国政协和人大会议分别于3月3日（周一）和3月5日(周三)拉开帷幕。

剩余期限约6.63年的固息国债130020券最新成交 在4.34%，上日尾盘为4.28%；交投活跃、剩余期限为4.87年的政策性金融债140202券最新报价 为5.30%/5.15%，上日尾盘为5.25%/5.10%。

**资金依旧宽松，公开市场操作力度值得关注**

银行间资金市场主要回购 加权利率中，除隔夜上涨外，七天和14天均有不同程度的下行，其中七天期跌幅近70个基点(bp)。七天与隔夜的点差，也由此前高达170bp左右，降至不足80bp水平。

市场人士表示，短期市场流动性依旧偏宽松，央行未来公开市场操作及存款准备金清算影响值得关注，但料冲击不会很大。

"资金还可以，偏松。今天利率定价挺奇怪，没觉得隔夜多受欢迎，七天也跌得多了些，说不定是有人在做，"北京一国有银行交易员称，“市场没有太明显变化，隔夜中介那也还在大量减点出。”

银行等存款类机构一般于每月5日、15日和25日，根据规定时点和范围的存款计算应缴存的准备金，与已上缴部分进行比较后清算。

本周公开市场共有1,080亿元人民币正回购到期。两周前央行启动14天期正回购操作，并且规模不断增加。

中金所五年期国债期货主力合约TF1406 收报92.958元，较上日结算价下跌0.238元，或0.26%。

北京时间16:29 今日(%) 上日(%) 变动(bp)

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质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 2.0662 1.8312 +23.50

七天 2.8243 3.5169 -69.26

14天 3.6269 3.7369 -11.00

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 1.4450 1.7800 -33.50

七天 2.5050 3.5150 -101.00

14天 3.0100 3.2000 -19.00

回购定盘利率

其中:隔夜 2.0900 1.8800 +21.00

七天 2.7800 3.5300 -75.00

14天 3.7400 3.7600 -2.00

Shibor

其中:隔夜 2.0850 1.8458 +23.92

七天 2.8210 3.5290 -70.80

三个月 5.5190 5.5290 -1.00