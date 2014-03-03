《中国新债预测》国开行福娃债收益率料接近二级，关注公开市场操作

* 招标品种: 国开行第1-5期增发债

* 期限及金额上限：1/5/7年不超60亿元 3/10年期不超70亿元

* 招标时间: 周二(4日) 1/3/5年：9:30-10:30

* 7/10年：9:30-11:10

* 受访人数:8位(银行、券商）

* 预测区间: 4.60%-4.73%、4.99%-5.17%、5.13%-5.30%、5.29%-5.40%、5.38%-5.50%

* 预测均值: 4.67%、5.09%、5.20%、5.35%、5.42%

路透北京3月3日 - 中国国家开发银行 周二将招标五期固息增发债。路透调查显示，当前机构谨慎情绪升温多少将影响一级表现，但左右明日新债更为重要的因素还看周二央行公开市场操作情况，预期”两会“期间监管层将以维稳为主，增发的“福娃债”收益率或基本在二级附近。

上海一银行交易员认为，在近期现券收益率已有较大幅度回落的情况下，今日出现的获利了结抛压，说明机构主动做多动力有待观察，这种观望情绪可能会影响明日一级市场。

不过他并强调，对于明日增发债最需关注的是周二上午央行公开市场的操作情况，如若续小规模正回购，则市场情绪有望得到再次提振。

华南一银行交易员表示，正值两会期间，监管层在政策方面或以维稳为主，所以预期明日公开市场仍将继续正回购，但规模不会明显扩张，对新债影响应不大，料中标收益率在二级附近。

业内人士周一透露，中国人民银行公开市场一级交易商本周可继续上报多种期限正/逆回购，以及三个月央票需求。其中正回购期限包括14和28天，逆回购包括七和14天。

中国银行债市现券收益率经过此前快速下跌，获利回吐压力随之增大。在资金依旧偏宽松情况下，周一长债收益率领涨，增陡收益率曲线。不过市场预计“两会”期间央行将以维稳为主，对债市整体向好行情信心仍未尽失。

银行间市场固息政策性银行债(国开行)到期收益率曲线 显示，一、三、五、七和10年期品种最新收益率分别为4.5255%、5.0162%、5.1947%、5.3206%和5.3821%。

是次增发金融债的五只标的券，剩余期限2.8712年的14国开01券 、4.8712年14国开02券 、6.8739年的14国开03券 、0.8849年的14国开04券 和9.8904年14国开05券 最新成交分别为5.15%、5.25%、5.35%、4.4883%和5.44%。

明日增发债具体发行条款如下：

第1-5期增发债

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发行上限 1/5/7年不超过60亿元 3/10年期不超过70亿元

期限/计息方式 1/3/5/7/10年固息

招标时间 1/3/5年：3月4日9:30-10:30

7/10年：3月4日9:30-11:10

招标方式 3/7年多重价格(美国式)招标；

1/5/10年单一价格(荷兰式)招标

缴款日 3月6日

起息日 3/5/7年：1月14日

1/10年：1月20日

分销期 3月5日-3月6日

上市日 1年：3月10日

3/5/7/10年：3月12日

基本承销额 不设立

付息频率 按年

发行人增发权利 保留

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第1-5期债此前招标情况如下：

一年 三年 五年 七年 10年

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票面利率(1/9) -- 5.6957% 5.75% 5.79% --

(加权)

(1/14) 5.01% -- -- -- 5.90%

1/14增发中标收益率 -- 5.6849% 5.8002% 5.8794% --

(加权)

1/17增发中标收益率 -- 5.6856% -- -- --

(加权)

1/21增发中标收益率 5.0047% 5.6030% 5.7057% 5.7623% 5.8149%

(加权) (加权)

2/11增发中标收益率 5.0041% 5.4744% 5.5646% 5.6663% 5.7138%

(加权) (加权)

2/18增发中标收益率 4.8473% 5.3646% 5.5421% 5.6480% 5.6856%

(加权) (加权)

2/25增发中标收益率 4.5237% 5.1039% 5.2927% 5.4039% 5.4674%