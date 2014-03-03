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货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 14:20 BJT

俄罗斯金融市场：股汇重挫，受准备出兵乌克兰消息冲击

路透莫斯科3月3日 - 俄罗斯卢布兑美元 周一开盘重贬2.5%，至历史低位36.5，莫斯科股市MICEX指数 大跌5%，至1,369点。(完)
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