韩国汇市：韩元因乌克兰局势及中国经济忧虑下跌，出口商需求限制跌幅

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透首尔3月3日 - 韩国韩元 周一小幅回落，受乌克兰地缘政治动荡局面以及忧虑中国经济放缓的打击，但出口商对韩元的旺盛需求限制跌幅。
韩元兑美元 在国内市场报1,070.2，较周五国内收盘价1,067.5跌0.2%。盘中低见1,075.3，为2月24日以来最低。
韩国总统周一提名前央行资深副总裁李柱烈为央行下任总裁。 (完)
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纽约盘现汇报价 全部现汇报价 (编译 石冠兰 审校 杜明霞)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。