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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 14:09 BJT

韩国汇市：韩元因乌克兰局势及中国经济忧虑下跌，出口商需求限制跌幅

路透首尔3月3日 - 韩国韩元 周一小幅回落，受乌克兰地缘政治动荡局面以及忧虑中国经济放缓的打击，但出口商对韩元的旺盛需求限制跌幅。

韩元兑美元 在国内市场报1,070.2，较周五国内收盘价1,067.5跌0.2%。盘中低见1,075.3，为2月24日以来最低。

韩国总统周一提名前央行资深副总裁李柱烈为央行下任总裁。 (完)

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