台湾债市：主要公债殖利率收低，因乌克兰、朝鲜局势影响

* 国际局势动荡令台债殖利率随美债下滑 * 部分短多已于上周四出场，追价力道不足 * 10年旧券102/10卖压有待化解 路透台北3月3日 - 台湾主要公债殖利率周一收低，跌幅较盘初收敛。交易员表示，主要受乌克兰紧张情 势以及朝鲜持续发射导弹等利多带动，不过台股尾盘收敛跌幅以及美债殖利率未再扩大跌势，令台债多头也欲 攻乏力。 交易员指出，今日10年券103/6与五年券103/4殖利率未随国际盘明显下跌，一方面也与上周四空方气势转 强，短多获利了结导致殖利率走高有关。此外，实质买盘持续出脱10年旧券102/10筹码，也是让多方气短的原 因。 “不知道空方为何这么强，国际盘(殖利率)向下，台债应该要跟。”一位大型银行交易员说。 另一票券商交易员则表示，102/10自年初以来持续遭实质买盘卖出。因该券去年两次标售的得标利率分别 在1.799%与1.673% ，较目前10年券殖利率的位置高出不少。 “此时卖，闭着眼睛都赚。”他说。 交易员认为，虽然台债短多气势减弱，不过也还没到趋势转空的时候。 一银行交易员认为，2月份美国总经数据多半受到极地涡旋气候拖累，因此周五公布的非农就业数据将不 会太好。此外，下下周美联储将召开货币政策会议，猜测美联储会强调未达通膨目标不调整利率的立场，这些 均有利于短多。 此外，他们也提及，本周将关注台湾央行公布364天期存单的标售金额，是否还是维持1,200亿台币的规模 。若未降至农历年前的1,000亿台币，则显示央行有意收拢市场过度宽松的资金。 市场预估，明日五年券103/4主交投区间看在1.07-1.10%；10年券103/6主要交易区则估在1.57-1.61%。 本地时间15:07，美国指标10年期公债 收益率跌5.7基点报2.603%。 台湾股市周一收低0.44%，盘中曾一度跌破8,590点的五日均线以及8,573点10日均线的支撑，但终场仍守 稳。 收盘价 涨跌幅 报价(%) 区间(%) 成交值 年期 期别 (基点) (亿台币) 5 103/4 -0.40 1.0960 1.0850-1.0994 77.5 10 103/6 -0.70 1.5910 1.5780-1.5995 93.5 *表该券发行前交易以来最低。 本周全球重要经济事件与数据包括： 周一：美国公布2月整体汽车销售、美国1月实质个人所得和支出、美国2月Markit制造业PMI终值、美国2 月供应管理协会制造业指数(ISM)、欧元区2月Markit制造业PMI、英国及德国2月Markit/BME制造业PMI、欧洲 央行总裁德拉吉爲欧洲议会经济与货币事务委员会季度听证会致开幕词。 周二：美国2月纽约ISM企业活动指数、欧元区1月PPI、澳洲第四季经常账收支、澳洲央行利率决议。 周三：美联储发表经济褐皮书、中国十二届全国人大第二次会议在北京召开、英国央行货币政策会议(至6 日)、加拿大央行宣布政策利率、澳洲第四季GDP、英国及德国2月Markit服务业和综合PMI、欧元区第四季GDP 修正值。 周四：美国一周初请失业金数据、美国第四季非农生産率修正值、美国1月耐久财订单修正值、美国2月Ch allenger企业计划裁员人数、英国央行宣布利率决议和量化宽松决定、欧洲央行会议后宣布利率决议、美联储 副主席杜德利出席一研讨会、费城联储总裁普洛瑟就“经济和货币前景”发表演讲、法国第四季失业率、德国 1月工业订单、澳洲1月零售销售、澳洲1月进出口和贸易收支。 周五：美国2月非农就业数据、加拿大2月就业数据、美国1月国际贸易收支、德国1月工业生産、日本1月 同步指标和领先指标。 30 102/9 没有成交 20 103/3 没有成交 10 103/6 1.6100 5 103/4 1.0960 2 103/1 没有成交 (完) (记者 董永年; 审校 曾祥进)