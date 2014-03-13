马航事件：中国总理称已要求有关国家加强协调，查明飞机失联原因并找到航班

路透北京3月13日 - 中国国务院总理李克强周四表示，已要求有关国家加强协调，一定要查明马航飞机失联原因并找到航班。

“我们也在急切地盼望着消息，只要有一丝希望，我们决不放弃搜救。”李克强在两会（全国人大和政协会议）闭幕后的记者会上称，对于卫星图象上发现的一些疑点，也在尽力地进行辨认。

他并表示，事件不会影响中国继续对外开放，要增加的是政府责任。会有更多中国公民走出国门，政府要通过加强国际合作，确保海外中国公民生命安全。

马来西亚航空 MH370航班的客机上周六凌晨在由吉隆坡飞往北京的途中从雷达屏幕上消失，至今仍未发现具体行踪，该航班飞机为波音 777-200ER客机，载有227名乘客和12名机组人员。

中国民航局局长李家祥周四表示，中国卫星搜寻到的有关信息也不能确定与失联飞机有关，目前没有证据表明马来西亚军方隐瞒了周六失联的马航飞机的有关消息。 (完)