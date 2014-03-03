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亚洲 | 2014年 3月 3日 星期一 14:26 BJT

日本股市：因乌克兰紧张局势收跌1.3%，但石油类股逆势上涨

路透东京3月3日 - 日本股市日经指数周一跌至一周半低点，因为乌克兰紧张局势升级激发避险情绪，而且日圆走强伤及市场人气；不过原油价格升至数月高位，扶助石油类股逆势上涨。

日经指数 收低1.3%报14,652.23点，为2月20日以来最低收位。该指数已连跌四天。

乌克兰周日进入备战状态，美国政府威胁将在经济上孤立俄罗斯，此前俄罗斯总统普京称，他握有向乌克兰派军的权利。这是俄罗斯与西方国家之间自冷战以来的最大冲突。

矿业类股指数 上涨1.0%。

东征股价指数 下跌1.2%至1,196.76点。

JPX-日经400指数 跌1.3%报10,831.08点。(完)
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