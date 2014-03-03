日本股市：因乌克兰紧张局势收跌1.3%，但石油类股逆势上涨

日经指数 收低1.3%报14,652.23点，为2月20日以来最低收位。该指数已连跌四天。

乌克兰周日进入备战状态，美国政府威胁将在经济上孤立俄罗斯，此前俄罗斯总统普京称，他握有向乌克兰派军的权利。这是俄罗斯与西方国家之间自冷战以来的最大冲突。