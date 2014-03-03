日本股市：因乌克兰紧张局势收跌1.3%，但石油类股逆势上涨

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透东京3月3日 - 日本股市日经指数周一跌至一周半低点，因为乌克兰紧张局势升级激发避险情绪，而且日圆走强伤及市场人气；不过原油价格升至数月高位，扶助石油类股逆势上涨。
日经指数 收低1.3%报14,652.23点，为2月20日以来最低收位。该指数已连跌四天。
乌克兰周日进入备战状态，美国政府威胁将在经济上孤立俄罗斯，此前俄罗斯总统普京称，他握有向乌克兰派军的权利。这是俄罗斯与西方国家之间自冷战以来的最大冲突。
矿业类股指数 上涨1.0%。
东征股价指数 下跌1.2%至1,196.76点。
JPX-日经400指数 跌1.3%报10,831.08点。(完)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。