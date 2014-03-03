版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 14:46 BJT

俄罗斯央行：将指标利率从5.5%上调至7%，因金融稳定和通胀面对更大风险

路透莫斯科3月3日 - 俄罗斯央行周一将关键利率从5.5%上调至7%，因金融稳定和通胀方面的风险上升。

俄总统普京周末声称握有向乌克兰派军的权利后，卢布兑美元 和欧元跌至纪录低点。

”升息是为了防止通胀风险，以及金融市场震荡加剧带来的金融稳定风险，“俄罗斯央行在声明中称，此外没有进一步详述。(完)

(编译 白云; 审校 徐文焰)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐