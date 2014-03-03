人民币汇率：贬值不会持续时间太长，中国央行已实现目的--社科院专家

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
路透北京3月3日 - 中国社会科学院学部委员余永定周一表示，人民币汇率贬值不会持续时间太长，并认为央行已实现目的。
他是在两会（全国政协和人大会议）间隙做出上述表示的。
人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。
人民币兑美元即期 周一早盘微幅贬值，与中间价小幅升值方向相背。即期市场相对平静，显示经过上周五大幅暴跌的行情之后，市场近期对做多人民币已经心有余悸，期待央行明确的方向指引。(完)
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路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。