人民币汇率：勿过度解读最近汇率波动，双向波动会成常态--央行副行长

中国汇市：人民币早盘震荡反弹，法国大选投票在即部分头寸离场
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透北京3月3日 - 中国央行副行长易纲周一表示，对于最近的汇率波动不用过度解读，人民币双向波动会成为常态。
“中国汇率波动率相比外国一直比较小，最近双向波动总体上是完全正常的。”易纲在两会（全国政协和人大会议）间隙称。
他认为，中国经济基本面是稳健的，国际收支趋于平衡，所以双向波动是完全可能的；今后人民币汇率将增加弹性，资本账户可兑换会稳步推进。
同时，易纲表示，人民币汇率改革会坚持市场方向，会继续坚持以市场供求为基础的有浮动的汇率机制。
稍早中国社会科学院学部委员余永定在两会间隙表示，人民币汇率贬值不会持续时间太长，并认为央行已实现目的。
人民币汇率在中国两会前夕并未如期走出“维稳”行情，而是在央行加大干预力度下，尽展大开大阖的双向波动。上周五人民币波动幅度高达533个点子，日内一度贬值到6.1808的10个月低位、几乎触及“跌停”位。
人民币兑美元即期 周一早盘微幅贬值，与中间价小幅升值方向相背。即期市场相对平静，显示经过上周五大幅暴跌的行情之后，市场近期对做多人民币已经心有余悸，期待央行明确的方向指引。(完)
欲浏览两会相关新闻，请点选 CN-POL-CMN (发稿 谢衡/李文科；撰写 宿泱韫; 审校 曾祥进)
路透上海4月21日 - 人民币兑美元即期周五早盘震荡反弹，无视中间价继续调整。交易员称，由于周末法国将举行大选，而且存在一定变数，不少头寸开始离场，另外也有部分自营转为人民币多头，今日离在岸汇价走势和美指不同步，但并不认为汇价会走出波动区间。
路透上海4月21日 - 路透根据外汇交易中心(CFETS)公布的中间价测算，CFETS人民币汇 率指数周五较上日微跌0.06%至92.98；SDR篮子指数微跌至94.71，BIS篮子指数微跌至93.95 。 今年以来CFETS人民币汇率指数累计下跌1.95%，SDR篮子指数跌0.83%，BIS指数跌2.38% 。2016年全年CFETS人民币汇率指数累计下跌6.06%，SDR篮子指数跌3.38%，BIS指数跌5.38% 。 CFETS篮子部分主要货币 今日中间 较上日升贬点 价 数 人民币 6.8823 -31 欧元 7.3821 -39 日圆 6.3007 288 港元 0.8852 -3.2 英镑
路透上海4月21日 - 以下为路透整理的人民币汇率变动情况一览: 国际清算银行(BIS)最新公布，3月人民币实际有效汇率指数降1.34%至120.43，创30个 月新低，上月修正后为降0.97%。3月人民币名义有效汇率指数降0.59%至116.66，亦创出30 个月新低，上月修正后为降0.94%。 **国际清算银行(BIS)公布的有效汇率** 实际有效汇 实际环比 名义有效汇 名义环 率 率 比 2017年3月 120.43 -1.34% 116.66 -0.59% 2017年2月 122.07 -0.97% 117.35 -0.94% 2017年1月 123.27 0.37% 118.46 -0.08% 2016年12月 122.82 1.01% 118.55 0.8