版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 21:44 BJT

表格：加拿大1月PPI较前月上涨1.4%，较上年同期上升2.3%

路透3月3日 - 加拿大统计局周一公布，加拿大1月生产者物价指数(PPI)较前月上涨1.4%，较上年同期上涨2.3%。

工业产品价格(变动百分比，%)

较前月变动 较上年同期变动

1月 1月

总体 +1.4 +2.3

扣除石油/煤炭 +1.2 +1.3

注：分析师原本预期1月PPI较前月上升0.5%，较上年同期上升1.7%。(完) (编译 徐文焰；审校 李春喜)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐