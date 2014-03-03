中国贸易：有信心完成今年的既定外贸目标--商务部部长

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透北京3月3日 - 中国商务部部长高虎城周一表示，中国正在从贸易大国向贸易强国发展，中国有信心完成今年的既定外贸目标。
他是在中国“两会”间隙对记者并表示，今年出口环境跟去年比没有更多新因素。
中国商务部发言人沈丹阳此前曾表示，预计全年外贸进出口增速将保持在去年的增长水平上下。
中国去年进出口总值首次突破4万亿美元，7.6%的增速也仅稍逊于年初约8%的目标。(完) (发稿 谢衡/李文科；撰写 乔艳红; 审校 黄凯)
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)