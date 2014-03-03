中国贸易：有信心完成今年的既定外贸目标--商务部部长

路透北京3月3日 - 中国商务部部长高虎城周一表示，中国正在从贸易大国向贸易强国发展，中国有信心完成今年的既定外贸目标。

他是在中国“两会”间隙对记者并表示，今年出口环境跟去年比没有更多新因素。

中国商务部发言人沈丹阳此前曾表示，预计全年外贸进出口增速将保持在去年的增长水平上下。