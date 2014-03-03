美国数据：2月制造业PMI终值上涨至57.1的2010年5月来最高--Markit

Markit公布，美国制造业采购经理人(PMI)2月终值升至57.1，高于初值56.7和市场预期的56.6。数据远高于1月的三个月低点53.7，当时是受到恶劣天气影响。指数高于50代表景气扩张。

新订单分项指数由53.9升至59.6，高于58.8的初值，为2010年4月来最高。产出分项指数由53.5升至57.8，为2011年3月来最高，初值为57.2。(完) (编译 李军; 审校 于春红)