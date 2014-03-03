版本:
中国
货币新闻 | 2014年 3月 3日 星期一 15:02 BJT

卢布汇率：俄罗斯央行将卢布浮动区间调整0.2卢布

路透莫斯科3月3日 - 俄罗斯央行已将卢比汇率区间调整0.2卢布，此前曾干预市场遏制卢布跌势。

自2月28日起，新的卢布兑美元-欧元货币篮汇率 浮动区间从原先的35.20-42.20调整为35.40-42.40。

在管理浮动汇率制度下，俄罗斯央行在卢布接近区间界限时加强干预。一旦干预额度3.5亿美元用完，便自动调整区间。(完) (编译 石冠兰 审校 蔡美珍)
我们的标准: 汤森路透“信任原则

更多 货币新闻

热门文章

编辑推荐

文章推荐