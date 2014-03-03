台湾个股：中信金控称将加速大陆布局，目标取得大陆银行或保险20%股权

路透台北3月3日 - 台湾消费金融龙头--中信金控 周一表示，将加速大陆业务布局，取得拥有全国性执照与管理控制权的银行。

中信金控资深副总经理高丽雪在一场投资人说明会做出以上表示。同时她并称，将同步考量财务性报酬与参与业务经营作来选择对象，并以取得大陆银行或保险20%股权为目标。

针对财政部拟将金融营业税由2%提高至5%，她以去年中信金相关数据估算影响数约11.6亿台币，若是加计并购宏利人寿台湾分公司后的影响数则为15.7亿台币。

至于中信金控总行大楼标售进度，她则表示，目前因应新舞台还在跟台北市政府协商，待问题进一步厘清后再做标售动作，对并购案资金并不会造成影响。

并购后整合方面，中信金目前规划在一年内完成台湾人寿 与中信人寿的合并，至于日本东京之星银行部分则是初步营运以稳定现况为原则，将保留管理团队及东京之星品牌，并指派专责团队推动中国、日本及台湾跨境业务及服务平台。

东南亚布局方面，中信金计画新增马来西亚及缅甸等新据点以开拓新商机，以陆企与高端资产客户为目标，提升跨境平台串连以广大句点连结各国跨境金融需求与服务。