中国股市：沪综指连续第四日收升，两会期间维稳预期升温

纽约期市：期棉因空头回补上涨，本周表现为1月初以来最佳
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透上海3月3日 - 中国股市沪综指周一连续第四日收升。分析师指出，随着中国人大和政协“两会”的召开，投资者对会议期间股市将趋稳的预期开始升温，部分大盘股表现出色，推动股指继续小幅回升。
沪综指 收报2,075.235点，涨18.933点或0.92%；上证A股今日成交额1,047亿元人民币，上日为955亿元。
“本周两会的召开，大家心理有预期，股市不会出现大跌，”华西证券首席策略分析师曹雪峰指出，虽然今日继续出现普涨现象，但反弹力度不强，成交亦未跟上，预计短期内大盘将继续温和震荡。
中国全国政协和人大会议将自周一和周三起先后开幕，两会代表和委员将讨论和审议新一年政府工作报告及对中国经济社会等各方面问题建言建策。
新公布的中国经济数据偏弱可能亦是相当多投资者持犹豫态度的原因之一。受季节性因素、生产和新订单指数回落等影响，中国2月官方和汇丰制造业PMI指数双双跌落至逾半年低点。这表明中国经济增长动能依然偏弱，一季度增速下滑是大概率事件。
沪深300指数 收报2,190.370点，升0.52%；沪深300指数期货主力3月合约 尾盘报2,166.6点，跌0.05%，成交668,799手。（完）
ICE-7月棉花期货收涨0.22美分，或0.28%，报每磅79.33美分，盘中交易区间为78.67-79.38美分。昨日触及一个月高位79.39美分。
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)小麦期货周五收跌1- 1/4美分，报每蒲式耳4.50美元，盘中触及合约低位，因数据显示加拿大 小麦种植面积大于预期。 尾盘出现一波空头回补买盘，扶助小麦期价脱离盘中低位。 加拿大统计局预计，2017年收割的各类小麦种植面积总计为2,318万 英亩，低于2016年的2,321万英亩，但高于分析师预估区间。 今日CBOT小麦期货预估成交量为223,486口。(完) (编译 母红; 审校 李军)
路透芝加哥4月21日 - 芝加哥期货交易所(CBOT)玉米期货 周五 收低，分析师称因本周美国中西部种植天气改善。 天气预报显示美国中西部北半部天气更为干燥，农户将可加快种植进 度。 CBOT-5月玉米 收低3/4美分，报每蒲式耳3.57美元，盘中稍早该 合约一度触及三周低点3.56-3/4美元。 今日CBOT玉米期货成交量预计为485,303口。(完) (编译 李军; 审校 母红)