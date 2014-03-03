全球金市：金价跳涨逾1%，受乌克兰紧张局势提振

“毫无疑问，如果局势不得到平息，有可能会透过原油和天然气价格上涨、贸易制裁和国际紧张局势逐步升级，引发更大的经济动荡。”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。

“所有这些意味着，黄金可能在短期内表现较好，因其受到地缘政治紧张局势和当前经济复苏更趋不确定的双重支持。”

现货金 一度高见每盎司1,344.80美元，受助于乌克兰动荡导致的投机性买盘。0642GMT，现货金上涨17.85美元，报1,343.64美元。

2月份金价上涨了近7%，为7月以来最高单月涨幅，多数是由于投资者担心中美经济疲弱以及乌克兰局势动荡。

美国4月黄金期货 一度触及每盎司1,345美元的日内高位，之后报每盎司1,344.50美元，上涨22.90美元。

黄金现货市场周一开局迟缓，珠宝商需求并无好转迹象。新加坡金条较伦敦现货金价格溢价保持在0.80美元，和上周水准一致。

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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量

涨跌%

现货金 1343.64 17.85 +1.35 11.51

现货银 21.49 0.30 +1.42 10.72

现货铂金 1448.57 8.07 +0.56 5.93

现货钯金 741.80 2.55 +0.34 4.04

COMEX期金 1344.50 22.90 +1.73 11.87 32335

COMEX期银 21.53 0.29 +0.00 11.15 8663

汇率

欧元/美元 1.3786

美元/日圆 101.41

附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)

贵金属报导 基本金属报导

全球金市 COMEX金持仓

伦敦金定盘 COMEX铜持仓

现货金 现货银

现货铂金 现货钯金