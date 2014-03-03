全球金市：金价跳涨逾1%，受乌克兰紧张局势提振

纽约期市：罗布斯塔咖啡急挫至四个半月低位，因投机客卖出
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
“毫无疑问，如果局势不得到平息，有可能会透过原油和天然气价格上涨、贸易制裁和国际紧张局势逐步升级，引发更大的经济动荡。”INTL FCStone分析师Edward Meir表示。
“所有这些意味着，黄金可能在短期内表现较好，因其受到地缘政治紧张局势和当前经济复苏更趋不确定的双重支持。”
现货金 一度高见每盎司1,344.80美元，受助于乌克兰动荡导致的投机性买盘。0642GMT，现货金上涨17.85美元，报1,343.64美元。
2月份金价上涨了近7%，为7月以来最高单月涨幅，多数是由于投资者担心中美经济疲弱以及乌克兰局势动荡。
美国4月黄金期货 一度触及每盎司1,345美元的日内高位，之后报每盎司1,344.50美元，上涨22.90美元。
黄金现货市场周一开局迟缓，珠宝商需求并无好转迹象。新加坡金条较伦敦现货金价格溢价保持在0.80美元，和上周水准一致。
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价格 变动 涨跌% 今年迄今 成交量
涨跌%
现货金 1343.64 17.85 +1.35 11.51
现货银 21.49 0.30 +1.42 10.72
现货铂金 1448.57 8.07 +0.56 5.93
现货钯金 741.80 2.55 +0.34 4.04
COMEX期金 1344.50 22.90 +1.73 11.87 32335
COMEX期银 21.53 0.29 +0.00 11.15 8663
汇率
欧元/美元 1.3786
美元/日圆 101.41
附注：COMEX黄金和白银合约为主力月份合约。(完)
贵金属报导 基本金属报导
全球金市 COMEX金持仓
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金属期市 LME库存变化 (编译 洪曦; 审校 高琦)
路透纽约/伦敦4月21日 - 洲际交易所(ICE)罗布斯塔咖啡期货周五每吨急挫近150美元，至四个半月低位，录得六年来的最大单日跌幅，交投旺盛，因投机客卖出，且价格跌穿了长期移动均线。
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路透伦敦4月21日 - 工业金属价格周五普遍下跌，铜价连续第三周下挫，因对政治不稳定和全球需求的担忧促使投资者减少看多押注。